Voorlopig geen pontje tussen Park Oeverlanden en Amsterdamse Bos: ‘Geen geld’

De Helena in betere tijden. Door het aflopen van de gemeentelijke subsidie zit de veerdienst in de problemen, vertelt reder Tim Klijn. ‘We willen wel, maar kunnen niet.’ Beeld Dingena Mol

Veerpont Helena, die doorgaans van half april tot half oktober in het weekend en op feestdagen zorgt voor een verbinding over de Nieuwe Meer, ontbrak afgelopen zaterdag bij de aangekondigde start van haar vaarseizoen. Ze lag in de nabijgelegen Jachthaven Meerzicht te wachten, vertelt Tim Klijn van rederij Oeverloos. “We wilden wel, maar we konden niet. Er is niet genoeg geld.”

Reden is het grote financiële gat dat is gevallen in de bekostiging van de veerverbinding. De gemeente financierde afgelopen jaren vanuit project Ontwikkelvisie Landschapspark Oeverlanden een bijdrage van 20.000 euro per jaar voor de exploitatie van de pont. De destijds afgesproken termijn van drie jaar liep dit jaar af.

De andere helft van de benodigde financiële bijdrage voor de veerpont komt uit het reguliere budget van het Amsterdamse Bos en blijft wel overeind. Maar met enkel die helft komt de veerdienst in de problemen, vertelt Klijn. “Met de subsidie van 40.000 euro was het net te betalen: het onderhoud aan de boot, verzekeringen, de schippers. Met de helft daarvan kunnen we niks, ook niet de helft van de dienstregeling. Alles wordt duurder. We hebben net weer voor 1500 liter diesel gekocht.”

Geen structureel budget

Dubbel is dat in de Ontwikkelvisie Landschapspark Oeverlanden uit 2021 juist staat dat de kwaliteit van de toegangsroutes van en naar natuurgebied De Oeverlanden ‘op dit moment onvoldoende’ is. Volgens wethouder Egbert de Vries (Vervoer) heeft de gemeente wel de ambitie om de verbinding te behouden en wordt hiervoor gezocht naar een langetermijnoplossing. Tot dusver is er – zowel centraal als binnen de stadsdelen – nog geen structureel budget voor gevonden.

Het motorschip uit 1956, tevens bestempeld tot varend erfgoed, ligt dus stil. Een domper voor liefhebbers, want het is een leuke en goedkope manier om de plas over te steken en een door de gemeente aangeprezen weekenduitje. Een enkeltje kost een euro – vijftig cent extra als er ook een fiets meekomt. Tanay Bilgin van stadsdeelcommissie Nieuw-West (Forum voor Democratie) stelde het stadsdeelbestuur dinsdagavond vragen over de penibele situatie van de pont. Als er al een oplossing wordt gevonden, zou er volgens stadsdeelvoorzitter Emre Ünver gerekend moeten worden op een ‘sobere’ variant.

Pas als er meer fondsen vrij komen, kan de pont weer rendabel worden, zegt Klijn: “De bal ligt bij de gemeente, maar schot in de zaak ontbreekt. Terwijl het seizoen al is begonnen.” Afgelopen zondag en maandag – Eerste en Tweede Paasdag – voer de Helena overigens spontaan wél, op initiatief van de reder zelf. “We wisten dat er mensen zouden staan wachten die mee wilden. Je wilt hen niet in de steek laten. Maar dat is niet houdbaar voor de toekomst.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.