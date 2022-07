Voorlopig geen brug naar Amsteleiland, rechter fluit projectontwikkelaar terug

Amsteleiland aan de westkant van polder de Rondehoep, even ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel Beeld Eva Plevier

Het conflict tussen projectontwikkelaar Amstelplan en de aannemer speelt al sinds 2020. Amstelplan verwijt de aannemer zich niet aan de overeengekomen planning te houden.

De projectontwikkelaar kocht de voormalige scheepswerf op het eiland met als doel het terrein te ontwikkelen tot woongebied. Op het nu nog onbewoonde eilandje moeten vijftien appartementen verrijzen, daarnaast is er plek voor dertien zelfbouwkavels én een conciërgewoning.

Voor de ontwikkeling van het gebied is de brug tussen Amsteleiland en het vasteland onmisbaar. In de aannemingsovereenkomst is afgesproken dat de aannemer voor 540.000 euro de oude brug naar het eiland zou slopen én er een nieuwe voor in de plaats zou zetten. De beoogde opleverdatum was december 2020.

Vergunningsaanvraag

De nieuwe brug is nog altijd niet geplaatst. Volgens de aannemer komt dat mede doordat de vergunningsaanvraag langer duurde dan gepland. Door de stijging van de grondstofprijzen voor staal zou de aannemer bovendien ruim 250.000 euro aan ‘extra kosten’ hebben. Iets waar projectontwikkelaar Amstelplan dan weer niet mee akkoord ging.

Uiteindelijk stapte de projectontwikkelaar naar de rechter. Via een kort geding wilde Amstelplan de aannemer dwingen snel over de brug te komen. Maar de rechtbank stelde de projectontwikkelaar in het ongelijk en concludeerde dat het mislopen van de oorspronkelijke planning ook deels aan hem is toe te schrijven. Amstel­plan zou volgens de rechtbank onvoldoende beseffen dat ‘esthetische aanpassingen ook technische consequenties hebben’.

Geen haast

De ontwikkelaar ging tegen dat vonnis in beroep, maar ook het gerechtshof heeft besloten niet mee te gaan in de eis van Amstelplan. Volgens de rechters is er ook nog geen haast geboden met de aanleg van de brug, omdat de projectontwikkelaar nog geen concrete planning heeft voor de woningbouw op Amsteleiland. Ook zijn alle benodigde bouwvergunningen nog niet rond. Wanneer en voor welke prijs de brug in de toekomst zal worden geplaatst is onduidelijk.

