Voorlopig geen 24-uursopvang voor uitgeprocedeerden

Dit najaar wil Groot Wassink experimenteren met verschillende vormen van 24-uursopvang. Ondertussen moet er een oplossing komen voor delen van actiegroep We Are Here-groep. Zij kraakten de afgelopen jaren tientallen gebouwen in de stad om het lot van uitgeprocedeerden en ongedocumenteerden onder de aandacht te brengen.



Veel van hen hebben onlangs het bijltje erbij neer gegooid en verblijven nu in een BBB-opvang in de voormalige Havenstraatgevangenis. Maar dat gebouw wordt vanaf 1 september omgebouwd tot het nieuwe pand van de Internationale School.



In september heeft Groot Wassink ook zijn eerste ontmoeting met verantwoordelijks staatssecretaris Mark Harbers (asielzaken). Die werkt aan de oprichting van een tijdelijke rijksopvang voor uitgeprocedeerden, zogenaamde LVV's.



Prijskaartje

Harbers zei eerder bezorgd te zijn over de Amsterdamse plannen, maar Groot Wassink wil kijken of die twee vormen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Eind september besluit Harbers waar en hoeveel LVV's er in Nederland komen.



Het prijskaartje van de bbb-opvang loopt ondertussen op. Dit jaar is er 6 miljoen euro nodig, terwijl eerder rekening was gehouden met 4,2 miljoen euro.



In gemeenten als Utrecht en Groningen bestaan al 24-uurslocaties voor uitgeprocedeerden.



