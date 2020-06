Vooral zorgen om werkgelegenheid flexwerkers na coronacrisis

Flexwerkers in de horeca en uitzendbranche zijn zwaar getroffen in de regio Amsterdam. Beeld Jakob Van Vliet

Rond Amsterdam komt ruim een derde van de werkgelegenheid van sectoren die sterk of zeer sterk te lijden hebben onder de coronacrisis. In de Amsterdamse regio is daarmee, samen met het oosten van Brabant en Noord-Limburg, de werkgelegenheid relatief het zwaarst getroffen.

Tot die conclusie komt uitkeringsinstantie UWV in een donderdag verschenen rapport. In en om Amsterdam gaat het dan in de eerste plaats om de horeca en de uitzendbranche. Dat zijn hier grote werkgevers en die worden relatief hard geraakt door de maatregelen die de verspreiding van het virus moeten remmen.

Cultuursector

Op die manier heeft het UWV per regio gekeken waar de economie het meest te vrezen heeft voor het wegvallen van werkgelegenheid als bedrijven bezwijken onder de coronacrisis. Andere voorbeelden van sectoren waar voor Amsterdam werkgelegenheid op het spel staat, zijn de cultuursector en de luchtvaart.

Per sector kan het UWV als geen ander de werkgelegenheid secuur inschatten. In de ‘polisadministratie’ worden voor alle werkenden gegevens bijgehouden, zodat de uitkeringsinstantie daarmee de hoogte van de WW-uitkering kan berekenen.

UWV heeft daarmee ook informatie over het aantal mensen dat een vaste baan heeft. En dan blijkt dat de sectoren die het hardst worden geraakt door de coronacrisis ook de sectoren zijn die veel werken met flexibele contracten zoals uitzendkrachten en oproepkrachten.

Flexwerkers

Voorbeelden zijn de horeca (70% flexibel contract), uitzendbureaus (72%) en de cultuursector (48%). Als het economisch tegenzit, is het voor bedrijven vaak de makkelijkste weg om tijdelijke contracten te beëindigen of uitzendkrachten niet meer op te roepen. Dat ze werken in sectoren die het meest zijn getroffen door de crisis maakt de positie van flexwerkers kwetsbaar, volgens het UWV.

De waarschuwing dat de werkgelegenheid rond Amsterdam extra onder druk staat door de coronacrisis werd eerder al afgegeven door een rapport dat onderzoeksbureau SEO maakte in opdracht van de gemeente Amsterdam. Hierin werd geschat dat circa 26 procent van de banen direct of indirect wordt geraakt door de coronamaatregelen.

Vorige maand bleek uit UWV-gegevens dat de werkloosheid in Amsterdam sneller oploopt dan in de rest van het land. In en om de stad steeg het aantal WW-uitkeringen in april met 28,7 procent, tegen een landelijke stijging van 16,7 procent.

Tegenover de sectoren waar de werkgelegenheid onder druk staat, staan ook sectoren die relatief nog weinig last hebben van het coronavirus. Volgens het UWV komt van deze branches bijna de helft van de Amsterdamse werkgelegenheid. In de sectoren waar in deze regio 18 procent van de mensen werkt, groeit de werkgelegenheid zelfs. Dan gaat het bijvoorbeeld om de zorg en de overheid.

Samen met de gemeente opent het UWV daarom een loket waar mensen die hun baan verliezen worden gekoppeld aan werkgevers die juist nu naarstig op zoek zijn naar personeel. Ook dit ‘Regionaal Werkcentrum’ richt zich in eerste instantie vooral op uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract.