Vooral niveau groep 8 achteruit gegaan door lockdown

De schoolsluiting kwam het hardst aan bij scholen waar al een risico op achterstand was. Beeld Mats van Soolingen/ANP

Bijna alle Amsterdamse basisschoolleerlingen hebben tijdens de scholensluiting in het voorjaar achterstanden opgelopen op het gebied van rekenen, en begrijpend- en technisch lezen. Dat blijkt uit stadsbreed onderzoek naar de staat van het Amsterdams basisonderwijs.

Het negatieve effect van de schoolsluiting is het grootst bij kinderen die vorig jaar in groep zeven zaten, de huidige achtstegroepers dus. Vooral hun rekenvaardigheid is een probleem: die groeide maar half zo snel als die van het cohort van het schooljaar ervoor. De taalvaardigheid van de zevendegroepers bleef gemiddeld wel op peil.

“Voor deze leerlingen is dit een urgent probleem,” zegt schoolbestuurder Arnold Jonk, portefeuillehouder van De Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs. “Taal en rekenen zijn cruciaal bij de schooladviezen, de kans bestaat dat zij door de corona-achterstanden een schooladvies krijgen dat eigenlijk niet bij ze past.”

Waarom is juist de rekenvaardigheid in de periode van thuisonderwijs zo achteruit gegaan? Daar zijn verschillende verklaringen voor mogelijk, zegt Jonk. “Voor rekenen lijkt de hulp van de leerkracht extra nodig te zijn. We horen bijvoorbeeld van ouders dat ze het moeilijk vinden om hun kinderen met rekenen te helpen, omdat de methodes sinds hun eigen schooltijd enorm veranderd zijn.

Kwetsbare leerlingen

Het negatieve effect op zowel taal als rekenen en wiskunde is het grootst op scholen waar het risico op een onderwijsachterstand sowieso al groter was, omdat ouders laagopgeleid zijn of er thuis geen Nederlands gesproken wordt. Jonk: “Deze kwetsbaarste kinderen hebben school het meest gemist, je ziet dat zij het hardst achteruit gegaan zijn.”

De thuissituatie speelt hierbij een belangrijke rol. Vooral voor de leerlingen met weinig ondersteuning vanuit huis is de lockdown soms ‘desastreus’ geweest, aldus het rapport. Niet alle kinderen hebben thuis een rustige plek om te werken, of ouders die hen konden helpen. Ook hier groeit de kloof: waar het 78 procent van de hoogopgeleide ouders goed lukte om hun kinderen tijdens de lockdown te helpen met school, is dat bij laagopgeleide ouders maar 58 procent.

“Het is confronterend om te zien dat alle leerlingen minder hebben geleerd in die periode, en het is naar dat de verschillen niet gelijk verdeeld zijn,” zegt Jonk. “Kinderen met een groot risico op een onderwijsachterstand worden dubbel getroffen. Hun ouders kunnen ze minder helpen, en omdat ze vaak ook op scholen zitten met een relatief hoog lerarentekort worden de achterstanden minder snel ingehaald.”

Jonk: “Rond de zomer werden de leerachterstanden door corona vaak nogal gerelativeerd, ik hoop dat dat nu wel echt weg is.”