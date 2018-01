Vooral de nieuwkomers zorgden voor fel openingsdebat

Tweede ronde: integratie

De tweede ronde draait om het onderwerp integratie. De stelling luidt: Het gaat de verkeerde kant op met de integratie in Amsterdam. Taimounti (Denk) en Annabel Nanninga (Forum voor Democratie) discussiëren allereerst over het onderwerp.



Nanninga: "Het gaat met veel mensen goed, maar waar het mis gaat, gaat het erg mis en daarover maken wij ons zorgen. Helft van de Marokkaanse moskeeën is in handen van salafisten, er is veel invloed van Erdoganisten. In onderwijs is bespreken van homoseksualiteit problematisch."



Volgens Taimounti gaat het heel goed. "Laatste procent is acceptatie en daar zit het probleem. Ik kom op heel veel scholen waar het goed gaat. Dit is stemmingmakerij. Elk incident me geweld keuren we af. Maar u leeft in een bubbel en incidenten te koppelen aan een complete gemeenschap."



Nanninga vindt dat er meer gefocust moet worden op waar het niet goed gaat. "Acceptatie? Doen we graag, maar dan wel normen en waarden accepteren en taal spreken."



Taimounti: "U kunt mij niet wijsmaken dat de meerderheid niet wil integreren."

Nanninga: "Wilt u er niet iets met mij aan doen?"

Taimounti: "Ik denk dat de integratie van u is mislukt. Iemand die op Twitter zo afgeeft over de stad."

Nanninga: "Als wij dat niet benoemen, kunnen we het niet oplossen."

Taimounti: "U heeft daar geen oplossingen voor."