Voorafgaand aan kerosinestoring brandweer bij AFS-tankpark Schiphol

Drukte in de vertrekhal van luchthaven Schiphol. Beeld ANP

“We hebben inderdaad rond kwart voor een gistermiddag een melding ontvangen,” zegt de woordvoerder. ”Toen we ter plaatse kwamen, was er alleen nog wat rookontwikkeling. De gevolgen daarvan kunt u raden.” Dat wijst op een elektriciteitsstoring, maar dat kan de brandweer niet bevestigen.

In het tankpark staan tien opslagtanks vol kerosine, zes van 12,5 miljoen liter en vier van 6,8 miljoen liter.

Schiphol kan de brand niet bevestigen, maar erkent dat er ‘een storing’ is geweest in de kerosine-installatie. “Rond een uur gistermiddag heeft een storing plaatsgevonden in het voedingssysteem van Aircraft Fuel Supply,” aldus een woordvoerder. “Daarna heeft het systeem zich om veiligheidsoverwegingen en volgens protocol uitgeschakeld. Daardoor is de druk uit het leidingsysteem weggevallen, waardoor vliegtuigen niet meer konden worden bijgetankt.”

Schiphol laat de oorzaak van de storing, die honderden vluchten en tienduizenden passagiers heeft getroffen, door een onafhankelijk onderzoeker natrekken. “We gaan onafhankelijk laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Dit is voor reizigers en ons natuurlijk een onacceptabele situatie.”

Mogelijk komt er ook een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), aangezien AFS op de lijst staat van cruciale infrastructuur. Dat kan betekenen dat het bedrijf wordt beboet of strafrechtelijk worden vervolgd als er fouten zijn gemaakt

AFS zelf, eigendom van onder meer KLM en Shell, is niet bereikbaar voor commentaar.