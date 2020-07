Voor Wim Suurbier (1945-2020) was loyaliteit belangrijker dan een handtekening

Wim Suurbier in duel met Gerd Müller in de WK-finale van 1974. Beeld GPD

Nog geen half jaar geleden was Suurbier voor televisieopnames nog even in het Olympisch Stadion. Hij kwakkelde met zijn gezondheid, dus wilde niet te lang in de kou staan. Na afloop van de opname nam de voormalige verdediger een moment voor zichzelf.

Stap voor stap scharrelde hij naar het gras, zijn rechtervoet wreef hij heel kort over een paar sprieten. Daarna tuurde hij: van links naar rechts, en weer terug. De aanwezigen zwegen. Suurbier draaide zich om. “Goh, jongens. Wat heb ik hier een prachtige wedstrijden gespeeld.”

Ajax was de plek waar Suurbier als jongen thuiskwam nadat hij al jong zijn beide ouders verloor. Hij hield van de club en van zijn teamgenoten. Als onderdeel van een generatie met Barry Hulshoff en Johan Cruijff veroverde hij met Ajax, en later Oranje de wereld. Suurbier won drie keer de Europa Cup 1 en speelde twee WK-finales.

Historisch gezien was hij een van de eerste moderne backs. Met zijn rushes vloog hij in het totaalvoetbal van Rinus Michels langs zijn tegenstanders. Na Ajax toonde hij zijn kwaliteiten nog bij Schalke 04, FC Metz en bij verscheidene clubs in de Verenigde Staten. “Hij was meedogenloos als verdediger en niet te stoppen als flankspeler,” zegt Ruud Krol, voormalige teamgenoot en al meer dan vijftig jaar een goede vriend. “Suurbier hoort bij de grootste spelers van zijn tijd.”

DUI-740526-798-GELSENKIRCHEN: Willem Suurbier tijdens het WK in West Duitsland. ANPFOTO/CORMULDER Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Schnabbel en Babbel

Krol kreeg regelmatig buikkramp van het lachen om de grappen van zijn vriend. “Suurbier was snel met de benen en snel met de mond. Overal waar we kwamen hadden we plezier.”

Als het duo Schnabbel en Babbel maakten Krol en Suurbier het leven van spits Ruud Geels op het wereldkampioenschap 1974 lastig. Zijn eetmanieren waren het mikpunt van spot van de Amsterdamse volksjongens. Geels: “Kijk, een keertje lullig doen, oké, maar vier weken lang, drie keer per dag, echt waar, drie keer per dag zonder ophouden, dat was niet vol te houden. Ik ging op het laatst met knikkende knieën de trap af als we moesten eten.” Hoe irritant ook, nooit werd er ook maar iemand kwaad op de grollende Suurbier.

Dat gevoel van humor verloor hij nooit. Jaren later tipte Suurbier een Engelse voetballer aan de toenmalig Ajaxtrainer Frank de Boer, die destijds veel kritiek kreeg te verduren vanwege zijn risicoloze speelstijl. “Die jongen past goed in je elftal, hij speelt ook steeds alle ballen terug.”

1967: Wim Suurbier (links) kijkt met onder anderen Klaas Nuninga naar de biljartende Johan Cruijff. Beeld anp

Altijd vrolijk

Franklin Zwiers, de laatste jaren uitgegroeid tot een goede vriend van Suurbier, lacht om de anekdotes van de oude krijger. “Meer dan het voetballende vermogen beheerste hij de kracht van de grap. Hij was altijd vrolijk.”

Naast het veld ging Suurbier graag de kroeg in. Hij werkte er zelfs even, onder de hoede van George Best in Amerika. De Brit ging graag stappen met Suurbier. De Amsterdammer was liever met anderen en noemde in Voetbal International de Engelse topscorer en vrouwenverslinder een tikkeltje saai. “Suurbier leefde het leven maximaal,” zegt Zwiers. “Hij maakte zich nooit ergens zorgen over.”

Dat kwam ook omdat Suurbier goed van vertrouwen was waardoor hij in zijn leven enkele financiële misperen maakte. “Als het aan Suurbier lag, had hij zijn hele leven nooit ergens een handtekening onder een contract gezet. De loyaliteit is voor hem belangrijker dan een handtekening.”

Op latere leeftijd pochte Suurbier nooit over zijn carrière, hij vond zichzelf niet veel meer dan een gemiddelde voetballer. Tot drie dagen voor zijn hersenbloeding op 25 april. Thuis keek hij naar de finale van de Europa Cup 1 van 1972: Ajax-Internationale (2-0). Suurbier gaf in die wedstrijd een assist op Cruijff. Zwiers appte zijn vriend met een compliment: ‘Je speelde die Italiaanse knoerten helemaal uit de wedstrijd.’ Suurbier was trots en voegde er een korte reactie aan toe: ‘Het was een van mijn beste duels ooit.’ Het was de laatste voetbalwedstrijd die de Ajacied zou zien.

Suurbier overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding op 75-jarige leeftijd.

