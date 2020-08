Voor wie op school niet op zijn plek is, is er Digibende

Niet ieder kind vindt aansluiting op school. Ontwikkelcentrum Digibende wil voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. ‘Hier hebben ze het gevoel dat ze in hun natuurlijke habitat verkeren.’

Op de 1100 vierkante meter grote verdieping ruikt het nu nog naar zaagsel en stof, gips­platen staan tegen de wand en de naambordjes op de deuren verwijzen naar de voormalige kantoor­bewoners, maar witte vellen papier verklappen de nieuwe bestemming: ‘hardware mecha­tronica’ en ‘multimedia’. Straks worden hier computers en robots gebouwd, virtual reality en games ontwikkeld, gewerkt met 3D-printers en misschien gaat er wel een raket de lucht in.

Over een maand moet het af zijn. De eerste intakegesprekken met jongeren zijn al gevoerd: ontwikkelcentrum Digibende uit Kelpen-Oler, Limburg, opent begin september ook de deuren in Amstelveen. Het wordt een plek voor jongeren tussen de 12 en 28 die moeite hebben met het vinden van aansluiting in het onderwijs en met leeftijdgenoten door bijvoorbeeld autisme, angstaanvallen of hoogbegaafdheid. Zij kunnen er terecht om schooluitval tegen te gaan en thuiszitten te voorkomen. Deze jongeren hebben interesses en kwaliteiten op gebieden waar scholen vaak geen raad mee weten, zegt oprichter Fabian Leijten (34). Hij haalde Digibende samen met tv-presentator Filemon Wesselink (41) naar het noorden van het land. “We zijn eigenlijk een verlengstuk van wat scholen niet kunnen invullen.”

Leijten herkent het gemis van aansluiting uit zijn eigen jeugd. “Ik had heel andere interesses dan leeftijdgenoten, vond de actualiteit bijvoorbeeld interessanter dan waar zij zich mee bezig hielden. En ik kon ook niet mijn aandacht bij de werkjes op school houden.” Na onderzoek werd geconcludeerd dat hij hoogbegaafd was. Maar op school veranderde er weinig. “Om me een uitdaging te geven kreeg ik twee vellen sommen in plaats van één, maar dat zorgde er niet voor dat ik het leuker ging vinden.”

Die uitdaging vond hij wel bij de mbo-opleiding informatica. Hij was toen 9. “Met de kinderen daar had ik wel een klik, het was een verademing. Daardoor kon ik me ook beter door de school­dagen heen worstelen.”

Excelleren op ander gebied

Uit onder meer deze ervaring ontstond Digibende. “Na al die jaren is het aanbod in het onderwijs niet veel veranderd. Wanneer een jongere nu op een alternatieve plek wordt geplaatst, omdat hij niet mee kan komen in de klas, wordt vaak gezegd: ‘Het is niet gelukt op school.’ Alsof je gefaald hebt. Maar je hebt misschien wel kwaliteiten op andere gebieden, waarin je kunt excelleren. Waarom stimuleren we dat niet meer? Want dat stempel van falen neemt iemand de rest van zijn leven mee.”

In 2018 kwam Leijten in contact met Wesselink, die net de serie Het is hier autistisch had afgerond. Wesselink: “In dit programma zag ik veel jongeren die thuiszaten met problemen, zoals gameverslaving, hangen, sociaal isolement. Ze lichtten op als ze achter een computer zaten. Het waren jongeren met heel veel competenties en kwaliteiten, ze waren een beetje tussen wal en schip geraakt. Het zijn jongeren die juist niet vaak van zich laten horen en aan wie je niet echt kunt zien dat ze niet mee kunnen komen. Voor die groep is er nog weinig aandacht.”

Bij Digibende zag Wesselink dat deze jongeren op hun plek waren. Dus toen Leijten vroeg of hij mee wilde werken, stemde hij in. Nu werkt hij er een paar dagen per week en bespreekt hij de komst van meer centra met gemeentes.

Amstelveen was de eerste gemeente die zei behoefte te hebben aan zo’n verlengstuk van het reguliere onderwijs. “Het gaat over onderwijs, maar ook over zorg.” Twee verschillende afdelingen waar volgens Wesselink normaliter ­muren tussen staan. “Het zijn verschillende potjes die ze toch hebben samengevoegd om dit mogelijk te maken.”

Vertrouwen krijgen

Zo lopen er naast vakspecialisten ook (ortho)­pedagogen rond in het pand en werkt het ontwikkelcentrum nauw samen met scholen, zegt Leijten. “Sommige kinderen in Limburg spreken vloeiend Engels met elkaar. Moet je dan nog die Engelse lessen volgen? Met de school kijken we dan of ze bepaalde lessen kunnen missen. Sommigen zitten misschien juist al een hele tijd thuis, die kun je niet opeens weer naar school sturen. Die moeten eerst vertrouwen krijgen in zichzelf en de omgeving.”

Ook sport is een belangrijk onderdeel van het programma. Daarom wordt binnenkort niet alleen een Cruyff Court aangelegd naast het pand, maar ook het allereerste Cruyff Court Lab opgezet, waar de jongeren hun technische kennis kunnen loslaten op toepassingen voor sport. Denk aan Frenkie de Jong die als hologram via je telefoon trucjes doet op jouw voetbalveldje, of een bal die iedereen in een straal van 3 kilometer een seintje geeft dat er gevoetbald wordt.

“Hier hebben ze het idee dat ze in hun natuurlijke habitat verkeren,” zegt Leijten. “En ze vinden elkaar, maken vrienden, waardoor ze ook zelfverzekerder worden,” aldus Wesselink. “Dat is misschien wel de belangrijkste winst.”