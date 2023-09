Voor verduistering veroordeelde ex-directeur Slotervaartziekenhuis Aysel Erbudak probeert celstraf af te wenden in hoger beroep

Aysel Erbudak (57), oud-directeur van het Slotervaartziekenhuis, probeerde dinsdag in hoger beroep te ontsnappen aan de gevangenisstraf die haar is opgelegd. Ze is veroordeeld voor het verduisteren van 1 miljoen aan zorggelden. ‘Ik vecht hier tegen een rapport opgesteld in opdracht van familieleden.’

Het leek een reünie van de top van het roemruchte Slotervaartziekenhuis, dinsdag bij het gerechtshof Amsterdam. Maar gezellig wilde het niet worden tijdens het hoger beroep in de strafzaak tegen oud-directeur Aysel Erbudak. Ruim tien jaar na haar ontslag en bijna vier jaar na haar veroordeling tot 15 maanden cel wegens het verduisteren van zorggelden, probeert de gevallen zorgkoningin, zoals ze werd genoemd in een documentaire van KRO-NCRV, haar onschuld aan te tonen.

De excentrieke kanten van het tijdperk-Erbudak (2006-2013), dat vooraf ging aan het faillissement van het ziekenhuis in 2018, kwamen voorbij in de getuigenverhoren van haar toenmalige medebestuurders Jos Beijnen en Dees Brandjes, en de 80-jarige oud-voorzitter van de raad van commissarissen, Theo Dekker. Neem het gegeven dat Erbudak geen vast salaris genoot en leefde van de creditcard van het ziekenhuis, waardoor zakelijke- en privé-uitgaven dwars door elkaar liepen. Of de ‘heroïne-bv’, die onder leiding van Beijnen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid heroïne produceerde voor 750 zwaar verslaafden.

Ook Erbudaks zakenpartner en beschermheer Jan Schram passeerde de revue. De mysterieuze vastgoedmiljonair uit Beverwijk nam het noodlijdende Slotervaart in 2006 over, en maakte er het eerste algemene ziekenhuis in Nederland van dat een bv in plaats van een stichting was.

Schram overleed in zijn eigen ziekenhuis eind 2012 aan het longemfyseem dat hem jaren had geplaagd. Niet lang daarna werd Erbudak ontslagen, nadat een conflict met zorgverzekeraar Achmea was geëscaleerd. Nadien kwamen enkele dubieuze transacties uit de periode-Erbudak aan het licht en werd ze vervolgd.

Turks vakantieresort

Centraal in de strafzaak staat een project in Turkije. Daar wilden Erbudak en Schram een longkliniek bouwen die zou samenwerken met het Slotervaart en een Turks vakantieresort. Om dat resort in handen te krijgen had Erbudak in 2008 1 miljoen euro nodig. Dat geld betaalde Simed, een eveneens inmiddels failliet bedrijf uit Utrecht dat wereldwijd ziekenhuizen inrichtte.

Op instigatie van Erbudak stelde het Slotervaart Simed nadien schadeloos. Daartoe liet Erbudak volgens de rechtbank twee valse facturen van 5 ton opmaken. De 1 miljoen was volgens het vonnis bedoeld om het resort privé in handen te krijgen, en niet voor het Slotervaart, zoals Erbudak stelt.

“We schrokken ons dood toen de eerste factuur van vijf ton boven tafel kwam,” verklaarde Erbudaks voormalige collega-bestuurder Brandjes. Hij verzekerde dat iedere ziekenhuisfactuur door hem en mededirecteur Beijnen werd gecontroleerd, maar deze hadden ze nooit voorbij zien komen.

Erbudaks advocaat Cees Korvinus wil aantonen dat het Turkse project een aangelegenheid van het Slotervaartziekenhuis was en geen privézaak van Erbudak en/of Schram. Waarom anders reisde Slotervaartdirecteur Brandjes tot drie keer toe naar Turkije om de kansen voor het project te inventariseren?

Volgens Brandjes was dat vanwege zijn expertise. “Ik ben vakinhoudelijk gaan kijken: kan hier een longziekenhuis komen?” Maar van enige besluitvorming in de raad van bestuur hierover was nooit sprake geweest, zeiden hij en Beijnen.

Vreemde verhouding

Ook oud-toezichthouder Theo Dekker verzekerde dat het Slotervaart geen financiële verplichtingen was aangegaan in Turkije. Hij herinnerde zich dat Slotervaarteigenaar Schram er op een gegeven moment klaar mee was. “Ik douw er geen geld meer in. En ik wil ook niet dat Slotervaart daar geld in investeert,” citeerde Dekker hem.

Daar staat tegenover dat blijkens notulen nog in 2010 door de ziekenhuisleiding was gesproken over ‘het Turkijeproject’.

Verschillende getuigen gaven Erbudak de schuld van het ontbreken van een arbeidsovereenkomst met haar. Haar voormalig boekhouder suggereerde dat Jan Schram de oorzaak was, omdat hij ‘grip’ op haar wilde houden. Keer op keer had haar boekhouder gepleit voor het regelen van een regulier salaris, steeds tevergeefs. “Het was een vreemde verhouding,” zei hij over de relatie tussen het duo. Erbudak had ‘een ongekend vertrouwen’ in Schram, die een grote genegenheid voor haar kinderen aan de dag legde.

Onpartijdigheid

Korvinus probeerde twijfel te zaaien over de onpartijdigheid van consultantbureau Trifinance, dat na het vertrek van Erbudak rapporteerde over de financiële administratie van het ziekenhuis en zo de basis legde voor haar vervolging. Toenmalig directeur Brandjes had destijds Trifinance ingeschakeld middels een telefoontje naar de eigenaar, die tevens zijn neef is. Ook toenmalig lid van de raad van commissarissen Hans Meurs, die samenwoont met een zus van Brandjes, gaf toe de Trifinance-eigenaar te kennen.

“Ik vecht hier tegen een rapport dat opgesteld is in opdracht van familieleden,” zei Erbudak op een van de schaarse momenten dat ze zich bemoeide met de getuigenverhoren. Komende vrijdag wordt ze zelf verhoord.