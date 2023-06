Voor Peter van der Gragt was drugsvereniging MDHG 30 jaar zijn thuis: ‘Ik rook alleen nog cocaïne, uit gewoonte’

Peter van der Gragt is al bijna dertig jaar een van de vaste gezichten van de MDHG, de belangenvereniging voor drugsgebruikers in Amsterdam. Na een lange carrière als beheerder van het verenigingsgebouw gaat hij nu, nog steeds aan de drugs, met pensioen. ‘Ik rook alleen nog cocaïne, uit gewoonte.’

Zijn geheim? Peter van der Gragt (66) haalt zijn schouders op en mompelt: “Op tijd rusten, goed eten en blijven ademen.” Hij herhaalt het antwoord, want doordat zijn gebit voor de helft ontbreekt – “Boven alleen kiezen, onder alleen tanden” – is Van der Gragt niet altijd even goed te verstaan. “Ik rook nu alleen nog maar cocaïne, maar misschien stop ik daar ook wel mee. Ik doe het alleen nog uit gewoonte en om niet ziek te worden.”

Hij verontschuldigt zich, want de telefoon gaat en het hoort bij zijn werk als beheerder van het gebouw van de MDHG, de belangenvereniging voor drugsgebruikers, om die op te nemen. Verder treedt Van der Gragt in het gebouw aan het Jonas Daniël Meijerplein op als portier en zorgt hij ervoor dat de gebruikers die over de vloer komen geen overlast veroorzaken. “Ze respecteren mij omdat ik niet toesta dat anderen het hier voor het zeggen krijgen. Het is belangrijk om baas in eigen huis te zijn. En ik heb geleerd geduld te hebben.”

Voor de liberalisering van drugs

Van der Gragt gaat nu met pensioen, maar hij zal nooit de dag vergeten waarop hij bij de MDHG (Medisch-sociale Dienst Heroïne Gebruikers), dat toen nog op de Binnenkant zat, een voet over de drempel zette. Hij vierde zijn 38ste verjaardag en deed op de Dam mee aan de actie Heroïne Vrij – de in 1977 opgerichte ‘junkiebond’ MDHG treedt niet alleen op als belangenbehartiger van gebruikers, maar beijvert zich ook voor de liberalisering van drugs. Na afloop meldde hij zich aan als vrijwilliger, en hij bleef plakken. Van der Gragt was toen al jaren een doorgewinterde consument. “Het begon met blowen, en toen ik op straat belandde kwamen daar cocaïne en heroïne bij.”

Van der Gragt werd geboren op Wittenburg, hij had drie zussen boven zich. Zijn vader werkte als korporaal bij de marine en daarom verhuisde het gezin in 1957 naar Den Helder. Op zijn zeventiende keerde Van der Gragt weer terug naar de stad, waar hij naar de banketbakkersschool ging. In militaire dienst werd hij kok en daarna werkte hij in de keuken van restaurant De Blauwe Hollander. Het ging mis toen hij zijn kamer in de Korte Blekersstraat in Oud-West werd uitgezet.

“Ik veroorzaakte te veel overlast, vandaar. Ik kwam op de Oostelijke Handelskade terecht en begon te gebruiken. Waarom? Om ergens bij te horen, denk ik, bij de mensen die ik op straat tegenkwam. In die tijd was het nog geen straf om dakloos te zijn. We waren met een mannetje of dertig en de politie liet ons met rust. Als je nu ergens gaat liggen, heb je binnen vijf minuten agenten of handhavers op je nek. Ze zijn altijd op jacht. En anders word je wel lastiggevallen door de jongeren die in groepjes door de binnenstad lopen. Dan vlucht ik altijd snel een steegje in.”

Paddo’s, lsd, ketamine

De MDHG betekende zijn redding, zegt Van der Gragt, die in 1994 als vrijwilliger werd aangenomen voor schoonmaakwerk, de koffiedienst en het regelen van de inloop. “We waren met tien vrijwilligers,” zegt Van der Gragt, “maar na een paar maanden waren er nog maar drie over. Ik heb in de loop der jaren heel veel mensen zien komen en gaan. De meesten leven niet meer. Ik heb ook van alles gebruikt – paddenstoelen, een enkele keer lsd en twee keer ketamine – maar ketamine zou ik niemand aanraden.”

Drie jaar later, in 1997, kwam Van der Gragt via een Melkertbaan in vaste dienst. Hij vond weer een dak boven zijn hoofd en kickte een paar jaar later af van de heroïne. “Was niet moeilijk, hoor. Gewoon nee zeggen. Ik gebruikte alleen nog maar om niet ziek te worden. Op vrijdag stopte ik en op maandag ging ik weer naar mijn werk. De MDHG werd mijn thuis. Ik voel me verantwoordelijk en zorg ervoor dat iedereen hier veilig is.”

Dat deed hij ook in Ruigoord, waar hij tussen 2013 en 2018 parkeerwachter was en bekend stond als ‘Peter Parkeer’. “Peter is een van de stille engelen van Amsterdam,” zegt Ruigoordcoryfee Hans Plomp. “Door de wol geverfd, wijs en relaxed gaf hij onze gasten bij evenementen een waardig welkom. Een rolmodel voor onze verslaafde medemensen.”

Afkickkliniek

Van der Gragt is niet onder de indruk van de loftuitingen en haalt z’n schouders op. Na al die jaren is hij er wel klaar mee: hij verlangt naar rust in zijn huisje in Slotermeer. Spijt van zijn verslaving heeft hij niet. “Nee, het heeft me ook veel gebracht en zorgt voor regelmaat in mijn leven. Ik heb nooit behoefte gehad aan een afkickkliniek; als je eruit komt zit je zo weer tussen de gebruikers en begint het van voren af aan. Als je maar controle houdt over jezelf en niet de hele tijd de grenzen opzoekt.”

Toen de MDHG vroeg of Van der Gragt ook na zijn pensioen wilde blijven werken, gaf hij nul op het rekest. “Ik ben trots dat ik het zo lang heb volgehouden – ik heb nooit hoeven stelen – maar ik heb geen zin meer in gezeik. Eerst m’n tuin maar eens onderhouden, en verder hou ik van films kijken en lezen, vooral detectives. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik heb een lieve vriendin en geef mijn leven een 9.”

En dus komt er ook een einde aan de gedichten die hij schreef voor Spuit 11, het halfjaarlijkse periodiek van de MDHG: ‘Ik zal jullie allemaal missen/ Ik hoop jullie mij ook/ Blijf lekker komen/ Om samen te bomen.’