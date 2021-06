Voor Pathé kunnen er juist na deze lockdown meer bioscopen bij

Nog even en Pathé Tuschinski kan weer bezoekers ontvangen. Beeld ANP

De eerste speelfilm die de directeur van bioscoopketen Pathé na een half jaar lockdown in een van de zalen zal zien wordt De Slag om de Schelde. Jacques Hoendervangers: “Die film ging een dag voor de lockdown in première. Daar zou ik heengaan, maar dat lukte niet meer.”

Dertig bioscopen, 247 zalen. Hoendervangers kon ze in december allemaal op slot doen. Net als eerder in 2020 ging de maatschappij in lockdown. Zaterdag gaan de projectoren weer aan. “We bereiden de herstart al een half jaar voor. Telkens in de verwachting dat het weer zou kunnen. We liepen een marathon waarbij de finish steeds werd verlegd.”

Het lukt om alle zalen te heropenen, ondanks de coronareorganisatie die Pathé vorig jaar moest doorvoeren. Naast ‘enkele tientallen’ vaste werknemers kregen honderden van de 1800 flexers te horen dat ze overbodig waren geworden. Die worden nu weer teruggevraagd. “Met de grens van 50 man per zaal kunnen wij prima opschalen.”

Hopen op december

Over bezoekers maakt hij zich al helemaal geen zorgen. “Die kwamen vorig jaar tussen de lockdowns ook. Er ligt een hele stapel films te wachten, voor elke doelgroep meer dan genoeg. En we gaan het EK-voetbal screenen.”

De heropening kan voor Pathé niet snel genoeg komen. “Corona is een grote aanslag op onze financiën. We hebben moeten bijlenen. In 2019 hadden we een recordjaar met 16 miljoen bezoekers. Vorig jaar 60 procent minder. Dit jaar zijn we nog langer dicht geweest. Het tempo van versoepelingen is bepalend hoe de aantallen in 2021 uitvallen. We hopen dat december ons redt.”

De financiële klap heeft echter weinig gevolgen voor de investeringen bij de marktleider in bioscoopland. “Achterstallig onderhoud moet je aanpakken, ook al gaat het nog zo slecht. In de tweede lockdown hebben we Amsterdam Pathé City verbouwd, zaterdag gaat de gerenoveerde bioscoop in Eindhoven open. En Tuschinski moest er vanwege het honderdjarig bestaan in oktober op en top bijstaan.”

Ook is in coronatijd de aankoop van concurrent Euroscoop afgerond. “De vestiging Amsterdam-Noord gaat zaterdag open als Pathé, bij de anderen volgt de naamswijziging later.”

Zaal 2 van Pathé Tuschinski, met het gereconstrueerde historische interieur. Beeld Pathé Tuschinski

De marktleider is evenmin terughoudend met nieuwe bioscopen in een land dat met meer dan duizend zalen en ruim 150.000 stoelen toch al geen tekort aan filmtheaters heeft. “We hebben alle investeringen tegen het licht gehouden. Maar we kunnen niet nu pas op de plaats maken. We moeten toekomstbestendig blijven.”

“De bouw van onze nieuwe vestiging in Leeuwarden was al zo ver gevorderd, die hebben we gewoon doorgezet. Die gaat in oktober open.” Maar de afbouw van de tien zalen tellende Pathé Den Haag Ypenburg, overgehouden aan de overname van Euroscoop, is tot 2022 stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Dat weerhoudt de keten er niet van door te gaan met het plannen van nog meer zalen. In Rotterdam start volgend jaar bij Ahoy de bouw van een derde Pathé – vier met de vorig jaar in Schiedam overgenomen Euroscoop. En de keten is al jaren bezig met een nieuwe vestiging in Amstelveen, een vurige wens van de gemeente en de eigenaar van winkelcentrum Stadshart, het Franse Unibail-Rodamco-Westfield.

Lastig project

“Amstelveen is opnieuw overwogen,” erkent Hoendervangers. “We hebben samengewerkt met Unibail, dat hem graag wil hebben. Het oorspronkelijke plan is doorontwikkeld. Het kan, maar het is een lastig project.”

De opening van de zeven zalen is nu voorzien in 2025, twee jaar later dan gepland. Unibail, dat de crisis ook niet ongeschonden doorkomt, levert een financiële bijdrage. “En hier ligt geen eigendom, maar een huurconstructie voor de hand.”

Dat er hier nog ruimte is voor een multiplex terwijl er al 20 bioscopen, 96 zalen en 12.700 stoelen in de hoofdstad zijn, is opvallend. “Amstelveen is een groeigemeente en heeft een interessant achterland. Aan de zuidkant van de regio zijn weinig zalen.” Al zal concurrent Kinepolis, met 14 zalen in Hoofddorp en Haarlem Schalkwijk, daar anders over denken.

Kannibalisatie

Pathé is niet de enige die groeit in een overvol bioscooplandschap. Het Belgische Kinepolis opent zaterdag zijn nummer 21, in Leidschendam bij een ander megawinkelcentrum van Unibail. Dat gaat de slag aan met drie bestaande Pathé’s en het uitgestelde Ypenburg.

Hoendervangers bezweert dat er markt voor al die nieuwkomers is. “Nieuwe bioscopen leiden altijd tot enige kannibalisatie bij andere vestigingen,” erkent Hoendervangers. “Maar de potentie is er. Mensen wíllen naar de film, 2019 was een recordjaar. Het eerste kwart van 2020 was nog beter. Er zijn geen signalen dat het na alle lockdowns anders wordt.”