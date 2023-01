Voor Oekraïense dumplings moet je in Aalsmeer zijn: ‘Het voelt hier als thuis’

Met vierhonderd vestigingen is Vesela Pani in Oekraïne en Polen een bekende deegwarenwinkel. Nu is er ook een vestiging in Aalsmeer, waar gevluchte Oekraïners dagelijks honderden dumplings maken. ‘Het voelt hier een beetje als thuis.’

Lange plakken deeg worden in een handomdraai gevuld met kaas, aardappels of vlees, om ze vervolgens tot delicate pakketjes te vouwen, die gelijk worden ingevroren. In een ruimte aan de Zijdstraat in Aalsmeer produceren Oekraïense vluchtelingen zo honderden dumplings per dag. Het team is een goed geoliede machine, maar het tempo kan hoger, zegt eigenaar Tetiana Yosypenko (36). “We streven naar twee kilo dumplings per uur.”

Eetcultuur promoten

Yosypenko studeerde boekhouding en bedrijfseconomie in Oekraïne. Ze verhuisde vijftien jaar geleden naar Nederland, waar ze in verschillende horecazaken werkte. Het was altijd al haar droom om iets te doen met Oekraïens en Oost-Europees eten.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, besloot ze met landgenote Natalia Utkina (36) een franchise van de Oekraïense winkelketen Vesela Pani te openen. Zo konden ze gevluchte landgenoten aan een baan helpen én de eigen eetcultuur promoten. Eén medewerker heeft een koksopleiding, maar in de Nederlandse vestiging werken ook een stukadoor en een fitnessmodel. De meesten hadden een kantoorbaan in Oekraïne. Het scheelt dat voor koken geen kennis van de Nederlandse taal vereist is en dat Oekraïense vrouwen goed kunnen koken, zegt Yosypenko. En het werk is geschikt voor alle leeftijden: de jongste medewerker is 19 jaar oud, de oudste 53.

Twee maanden bombardementen

Medewerkster Nelia Pukhtitska (37) kwam kort na de Russische invasie naar Nederland, nadat haar woonplaats Vinnytsia was gebombardeerd. Aanvankelijk had ze het lastig in Nederland: “Mijn kinderen schrokken ’s nachts wakker als ze vliegtuigen hoorden opstijgen vanaf Schiphol.” Inmiddels gaat het een stuk beter, ‘maar het blijft ongelofelijk zwaar dat je je huis en familie hebt moeten achterlaten’.

Iryna Laponohova (42) vluchtte in juni uit Soemy, in het noorden van Oekraïne. In Nederland werd ze door vrienden aan een baan en een woning geholpen. “Dat maakte het veel makkelijker,” vertelt ze.

“Deze vrouwen hadden een goed leven in Oekraïne, maar dat kwam op 24 februari plotseling ten einde,” zegt Yosypenko. “Hoe comfortabel het hier in Nederland ook is, je mist je familie gewoon heel erg,” aldus Pukhtitska. Ook daarom is ze blij dat ze nu bij Vesela Pani werkt. “Deze plek voelt als een deel van Oekraïne. Ik ken deze winkel uit Vinnytsia en ik werk hier samen met andere Oekraïners. Daardoor voelt het hier een beetje als thuis.”

De oorlog is ook in Aalsmeer vrijwel dagelijks voelbaar, bijvoorbeeld als Oekraïne wordt getroffen door een grote Russische luchtaanval. “Op zo’n dag merk je dat er onrust heerst,” zegt Yosypenko. “Communicatie met het thuisfront is beperkt mogelijk, wat dan lastig is voor de vrouwen. De afgelopen maanden hebben ze moeten leren leven met de aanhoudende gevoelens van onrust.”

“We hebben allemaal hetzelfde meegemaakt,” zegt Laponohova. “Daardoor begrijpen we elkaar goed. Het blijft lastig om over de oorlog en onze families te praten, maar we kunnen wel met elkaar praten en elkaar afleiden.” Dat vindt ook Pukhtitska: “Samen kun je de last beter dragen”.

Populair

Voor mensen in Aalsmeer is Vesela Pani misschien een nieuw fenomeen, met vierhonderd vestigingen in Oekraïne en Polen is het in Oost-Europa een bekend adres voor handgemaakte, ingevroren dumplings en andere deegwaren. “Laatst kwamen hier mensen die ik niets hoefde uit te leggen over ons aanbod. Ze kenden Vesela Pani uit hun voormalige woonplaats Odessa.”

Vanuit de grote Oost-Europese gemeenschap die in de kwekerijen rondom Aalsmeer werkt, is er grote vraag naar de meer dan vijftig soorten dumplings en deegwaren van Vesela Pani. Daarnaast weten Polen, Russen en Oekraïners uit heel Nederland de winkel inmiddels te vinden, vertelt Yosypenko.

Het loopt zelfs zo goed dat er, drie weken, na de opening al wordt nagedacht over uitbreiding: “Misschien openen we nog een winkel, waar we de producten die we hier maken kunnen verkopen.”