Voor moord gezochte Brit aangehouden op Centraal

Teststraat op Schiphol. Beeld ANP

De Britse autoriteiten hadden dinsdag 18 augustus laten weten dat zij dringend op zoek waren naar een man die ’s middags via Schiphol naar Dubai zou vliegen. De Brit werd op Schiphol echter niet aan boord aangetroffen.

De man had geweigerd een coronatest te ondergaan en kon daarom niet naar Dubai reizen. Om Dubai binnen te komen is een recent negatief testresultaat nodig.

Uitlevering

De Brit werd enkele uren later aangehouden in de buurt van het Centraal Station door een arrestatieteam van de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de Amsterdamse politie.

Hij heeft ingestemd met zijn uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk en wordt binnen tien dagen overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk.