“Iedereen heeft de mond vol van diversiteit en gelijke kansen,” zegt Corinne Vigreux, mede-oprichter en directielid van TomTom. “Toch ontbreekt het op dit vlak nogal eens aan daadkracht. Het gaat de economie van de Metropoolregio Amsterdam voor de wind. De werkloosheid is in jaren niet zo laag geweest. Niettemin vallen nog altijd veel jongeren buiten de boot, terwijl de techbedrijven met een tekort aan ­arbeidskrachten kampen. Dat gat moet gedicht. TechConnect gaat daarbij enorm helpen.”

Nina Tellegen, directeur Amsterdam Economic Board. Beeld Lin Woldendorp

Begin 2018 is de Amsterdam Economic Board, een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam dat streeft naar een slimme, gezonde en groene regio, begonnen met de ontwikkeling van TechConnect, een programma om diversiteit en inclusiviteit in ‘techbanen’ te vergroten. Het doel is ambitieus: binnen ­enkele jaren moeten 50.000 mensen zijn bij­geschoold en aan een baan zijn geholpen.

“Het gaat hard,” zegt directeur Nina Tellegen van Amsterdam Economic Board, “zeker nu Booking.com, TomTom en Rabobank zich hebben aangesloten. Vanuit het hele bedrijfsleven krijgen we overigens veel weerklank. Omdat alle bedrijven tegenwoordig techbedrijven zijn. Dus kampen ze ook allemaal met het probleem dat het lastig is om kundig personeel te vinden.”

Ondervertegenwoordigde groepen

“Voor ons is het belangrijk dat TechConnect mensen uit de ondervertegenwoordigde groepen erbij haalt,” zegt Barbara Baarsma, directeur van Rabobank Amsterdam, die daarmee meteen een doelstelling van haar maatschappelijke agenda op tafel legt. “Door groei en ontwikkeling van nieuwe technologieën verandert de economie in rap tempo. De impact daarvan op mensen, organisaties en maatschappij is groot. Door TechConnect op te zetten kunnen we duizenden mensen, veelal uit sociaal kansarmere wijken, veertigplussers en MKB’ers, een nieuwe carrière geven, bijvoorbeeld als programmeur, data-analist of growth hacker (een marketeer die met weinig budget en in korte tijd veel aandacht voor een bedrijf genereert, red).”

Gillian Tans, tot voor kort ceo van Booking.com en sinds 1 juli bestuursvoorzitter van de boekingswebsite, pleit voor een ‘revo­lutie’ in het denken over de arbeidsmarkt. ­“Booking zoekt voortdurend mensen om banen in te vullen. Er zijn op dit moment in en rond Amsterdam 9000 vacatures op dit gebied. Als Amsterdam vitaal wil blijven, ­moeten we zorgen dat de opleidingen worden afgestemd op deze tijd.”

Barbara Baarsma, directeur kennisontwikkeling Rabobank. Beeld Rabobank

ING Economisch Bureau becijferde in 2017 dat de technologische industrie tot 2030 zo’n 120.000 nieuwe arbeidskrachten nodig heeft om de economie op peil te houden. Tellegen, van de Amsterdam Economic Board: “We hebben het hier over een van de grote thema’s voor de Amsterdamse regio, omdat de techbanen zich hier concentreren. TechConnect, dat uit tal van initiatieven bestaat, loopt dwars door de maatschappij heen en brengt tech de Metropoolregio in. Dit is de katalysator die deze veranderingen richting geeft en zorgt dat ondervertegenwoordigde groepen toegang hebben tot IT-studies, zodat zij de arbeidsmarkt in de Metropoolregio kunnen bestormen. Zo brengen we alle partijen bij elkaar.”

Een invloedrijk voorbeeld voor TechConnect is Molengeek, een Brusselse start-up waar ­jongeren uit de probleemwijk Molenbeek met succes worden opgeleid om in de techindustrie aan de slag te gaan. Het Belgische concept is ­onder de naam TechGrounds (gratis voor werklozen) naar Nederland gehaald, in eerste instantie naar de Openbare Bibliotheek Amsterdam op het Osdorpplein en straks ook naar Haarlem en de Zaanse wijk Poelenburg. Tellegen: “We spreken jongeren rechtstreeks aan, door scholen te bezoeken en met bijvoorbeeld de campagne TekkieWorden.nl. Het is noodzakelijk dat ­lageropgeleide meisjes en jongens inzien dat ook hun toekomst in techniek kan liggen, dat dit wel degelijk hun wereld is. We merken dat er veel vooroordelen zijn. Te snel wordt gedacht: dat is te moeilijk, dat is niets voor mij.

Schokkend

Vigreux bestuurt met TomTom een mondiaal bedrijf met kantoren in 30 landen en zo’n 5000 werknemers op de loonlijsten. “Toch is en blijft Amsterdam onze basis. En juist hier is een schreeuwende behoefte aan een divers en inclusieve ‘techscene’, aan techneuten van alle leeftijden en met allerlei culturele achtergronden. Deze mensen zijn bepalend voor de toekomst. Daarom is het essentieel dat de ‘tekkies’ uit alle hoeken van de maatschappij komen. De toekomst is van iedereen.”

Eerder al richtte Vigreux Codam op, een voltijd programmeeropleiding in hartje Amsterdam, waar collegegeld niet nodig is, een vooropleiding er niet toe doet en de deuren dag en nacht openstaan. Ook Baarsma hamert op de kracht van onderwijs. “De kansenongelijkheid is in Nederland de laatste tien jaar toegenomen. In Amsterdam is dat probleem nog groter, de wijk waarin je woont en de achtergrond van je ouders hebben een grote invloed op je uiteindelijke schoolresultaten. Dat vind ik schokkend. Een initiatief als TechConnect zie ik als een ­motor van zelfredzaamheid. Wat kansarm is, wordt kansrijk gemaakt. We hebben wat dat ­betreft geen dag te verliezen.”

Corinne Vigreux, mede-eigenaar van TomTom en oprichter van Codam. Beeld Marie Wanders

TechConnect moet een vangnet worden voor mensen die tijdens hun schoolperiode pech hebben gehad, een afslag misten. Baarsma: “Voor iedereen is er een kans om via tech­onderwijs een plek op de arbeidsmarkt te veroveren, voor iedereen. Van pech­vogels en moeilijk lerende scholieren tot aan de klassieke nerds en de zondagskinderen.” ­Vigreux: “Digitale skills zijn voor vrijwel iedere baan nodig. TechConnect is in die zin een wake-upcall: wie wil werken, moet zich toeleggen op digitale vaardigheden. Anders sta je buitenspel.”

Hybride docenten

Al op de basisschool moet het aanbod structureel worden verbreed met dagelijkse lessen in digitale kennis. Probleem: eerst dienen de ­docenten te worden omgeschoold. Vigreux: “Met ons programma TeachForAmsterdam worden 300 ‘hybride docenten’ opgeleid die een IT-baan combineren met lesgeven; drie ­dagen bij een IT-bedrijf en twee dagen in het ­onderwijs, deels betaald door de bedrijven.”

Baarsma: “Laatst zat hier op mijn stoel een ­stagiaire. Die wilde graag bij een bank werken en ging daarom economie studeren. Ik zei: ‘Lieve schat. Als je bij een bank wilt werken, moet je ook echt iets met data en IT gaan doen.’ Er is veel onwetendheid. Slechts 1 op de 10 verdiept zich in de arbeidskansen bij het kiezen van een opleiding.”

Gillian Tans, chairwoman van Booking.com (tot 1 juli ceo). Beeld Booking.com

Door zich aan te sluiten bij TechConnect onderstreept Booking.com – waar ruim 140 nationaliteiten werken – dat het bedrijf onderdeel en ook partner is van Amsterdam en haar inwoners. “In dat licht is het onze taak om te zorgen dat de mensen die hier wonen hun talent kunnen aanspreken. Dat ze een eerlijke kans krijgen om dat te doen. Dat helpt die mensen verder en is belangrijk voor het ecosysteem.”

Er komt een adviesraad – met mensen van Booking.com, TomTom de Amsterdam Economic Board en Rabobank Amsterdam – die meekijkt naar de vorderingen van Tech­Connect. Tans: “De vraag naar arbeidskrachten groeit met de dag. Daarom is het streven 50.000 mensen aan het werk te helpen ook zo mooi.”

Baarsma: “Onze economie groeit hard en we staan in lijstjes van de gelukkigste landen steevast in de top 5. Om onze kinderen en onze kleinkinderen dezelfde posities in die lijstjes te geven, hebben we structureel groeivermogen nodig. Waar komt dat vandaan? Arbeidsaanbod en productiviteitsgroei. Daarin spelen de nieuwe generatie en de digitalisering een cruciale rol.” Dan, zonder twijfel: “50.000 banen. Voor minder doen we het niet.”