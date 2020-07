Voor het eerst weer echt druk in de stad: alsof de 1,5 metermaatregel niet meer bestaat

Amsterdam, 12 juli 2020. In het centrum van Amsterdam is het weer druk. Het lijkt alsof de corona-pandemie vergeten is. Beeld Dingena Mol

“Het is onbegrijpelijk druk. Zaterdag ging het ineens los. Dit is het eerste drukke weekend sinds corona. Niemand houdt zich aan de 1,5 meterafstandmaatregel, alleen op onze boot,” zegt schipper Paul Jan Jacobs van het bedrijf Friendship op de Wallen. “Dit klopt toch niet. Ik ben er erg van geschrokken. Het lijkt wel wel alsof corona niet bestaat.”

Jacobs heeft een open rondvaartboot waar normaal plek is voor 35 mensen maar in coronatijd mogen er slechts negentien mensen zitten. “Vier maanden lang lag mijn bedrijf op zijn gat. Straks moeten we weer dicht omdat er een nieuwe uitbraak komt. Er is een Wallenmonitor op de Wallen geplaatst om de drukte te meten. Maar ze lijken er niets mee te doen.”

Rij tot om de hoek

Tours en Tickets op de Dam hebben dit weekend goede zaken gedaan. Ook zij spreken van het eerste drukke weekend in de stad. “Er worden vooral rondvaarten geboekt. Andere veel geboekte attracties zijn het rariteitenkabinet Ripleys, Madame Tussauds, Museum of Prostitution, Heineken en de musea,” zeggen medewerkers Reshma Derks en Martie Kröger.

Bij Madame Tussauds staat een flinke rij toeristen, allen dicht op elkaar. “De rij loopt om de hoek, tot bij de uitgang,” zegt een medewerkster. “Het is druk maar we houden ons wel aan het tijdslot: vijftig kaartjes per kwartier.”

Bij de toeristenwinkel op de Dam kruipt de ene na de andere toerist in de gele grote klomp die voor de deur staat. Er is geen desinfectiegel in de buurt. De Engelsman Sam Mc Loughlin zet zijn tweejarige dochtertje Rosina in de klomp. “O, ik maak straks wel haar handen schoon.”

Nergens mondkapjes

Een jong Frans stel verbaast zich over de drukte, en nog meer over de manier waarop mensen zich gedragen. “We zijn verrast dat bijna niemand mondmaskers op heeft. Bij ons dragen veel meer mensen mondbescherming,” zeggen Stephane en Barbara uit Marseille.

Twee politieagenten rijden stapvoets over de Wallen. Veel sneller gaat niet. “Het is schandalig druk. Vooral zaterdagavond na negen uur was er niet door te komen. Niemand houdt zich hier aan de 1,5 meter. Je kunt beter op een camping in Frankrijk zitten dan hier op de Wallen rondlopen. Want op de camping zit je veiliger,” zegt de politieman achter het stuur.

‘Niet te handhaven’

Tegen overtreding van de 1,5 metereis treden ze niet op. “Dat is niet te handhaven. We zijn maar met zijn tienen,” zegt zijn collega.

In een kleine ijswinkel om de hoek zitten mensen opeengepakt aan tafeltjes een ijsje te eten. Een restaurant even verderop, dat zich keurig aan de anderhalve meter afstand houdt, lijkt een dief van zijn eigen portemonnee.

De kaaswinkel op het Damrak is meer dan tevreden met de klandizie van dit weekend. Het is weliswaar iets minder druk dan in precoronatijd, maar er zijn volop toeristen uit de omliggende landen die nog even een souvenir bij hem inslaan. “In de winkel houdt alleen niemand zich aan de 1,5 meter. Ik denk dat het aantal coronagevallen snel toeneemt de komende weken,” voorspelt Omar Faruk van de kaaswinkel.

Gekrioel van mensen

Op de Nieuwendijk is het een gekrioel van winkelend publiek. Op zeven meter hoogte hangen door de hele straat spandoeken van de gemeente: ‘Hou afstand. Dan mag Amsterdam meer open.’ Geen mens lijkt erop te letten.

Een man loopt pardoes tegen een ander aan. Een andere man loopt keihard hoestend voorbij, zonder zijn elleboog of hand te gebruiken.

Een verpleegkundige die zaterdag op de Dam stond om haar dertien aan corona gestorven collega’s te herdenken, schrok enorm van de drukte. “Het is choquerend om te zien hoe dichtbij de mensen bij elkaar lopen. Men is corona nu al vergeten.”