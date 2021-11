Voor het eerst maker drillrapvideo gearresteerd: ‘Grenzen stellen’

Beeld Sjoukje Bierma

In zijn huis in Purmerend zijn ‘digitale gegevensdragers’ en een ploertendoder gevonden, meldden de Amsterdamse politie en justitie vrijdagmorgen. De man is in afwachting van het verdere onderzoek door de recherche weer vrijgelaten.

‘Grens artistieke vrijheid overschreden’

Hij maakte als videoproducer en cameraman drillrapclips die de opsporingsdiensten als opruiend kwalificeert. Volgens justitie ‘wordt daarin niet alleen geweld verheerlijkt, maar wordt ook aangezet tot geweld’. De grenzen aan de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting zijn daardoor in de visie van het Openbaar Ministerie overschreden.

De producer publiceerde op zijn YouTubeaccount tientallen drillrapvideo’s die volgens politie en justitie rivaliserende (drillrap)groepen ‘uitdagen tot een tegenreactie’. De voornamelijk gemaskerde rappers zwaaien in de video’s zoals gebruikelijk met veel messen en vuurwapens. (‘Ik wil geen punten, ik wil een moord’.)

In sommige clips verwijzen de rappers naar recente steekincidenten waardoor slachtoffers serieus gewond raakten.

‘Ook makers en sociale media verantwoordelijk’

Politie en justitie willen ‘grenzen stellen aan het posten van video’s met een opruiend karakter die geweld en wapenbezit verheerlijken’, schrijven ze in een gezamenlijk persbericht. ‘Daarbij is het belangrijk niet alle drillrapclips over één kam te scheren en een duidelijk onderscheid te maken tussen uitingen die wél en uitingen die geen oproep doen tot het plegen van misdrijven’.

De overheid wil ‘het op zichzelf niet strafbare’ drill ‘niet criminaliseren’, maar optreden tegen misdrijven.

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde vorige week twee drillrappers uit Amsterdam-West tot honderd uur taakstraf voor opruiing en wapenbezit, omdat ze met nepvuurwapens zwaaiden en opruiende teksten rapten in een video.

De arrestatie van de videoproducer gaat een stap verder. ‘Ook de makers van drillrapvideo’s, zoals videoproducers en cameramensen, én de sociale mediaplatforms waar de video’s worden gepubliceerd, hebben een verantwoordelijkheid om het plegen van strafbare feiten tegen te gaan,’ stellen het Openbaar Ministerie en de politie. ‘Videoproducers kunnen hun invloed laten gelden en sociale mediaplatforms kunnen vaker dan nu gebeurt besluiten een bepaalde video te verwijderen als die niet voldoet aan hun eigen richtlijnen of de grenzen die de wet stelt.’