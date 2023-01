Voor het eerst een bever op camera vastgelegd in Amsterdam: ‘Ze moeten wel hun plekje vinden’

Het is nog de vraag of het om één of meerdere bevers gaat.

Hoewel er begin 2022 al sporen van bevers waren gevonden tussen Amsterdam en Diemen, is het dier nu voor het eerst door Amsterdamse stadsecologen op camera vastgelegd in de buurt van natuurgebied Diemer Vijfhoek. “We wisten al dat ze daar zaten vanwege de knaagsporen op de bomen en graafsporen rondom de oever,” zegt stadsecoloog Geert Timmermans. “Dus hebben we wildcamera’s neergezet die reageren op beweging en warmte, en daarop hebben we de bevers zelf gezien. Ik vind het in elk geval heel leuk.”

Het nadeel: bevers kunnen bomen omver knagen en flinke holen in dijken graven. “In het eerste geval kunnen daardoor polders onder water lopen. Maar er zijn ook gebieden waar de bever gewoon z’n gang gaat zonder problemen. Dus ik ben blij met ze, maar ze moeten wel hun plekje vinden.”

Of het om één of meerdere bevers gaat is nog de vraag. Op de beelden is meerdere keren een bever gespot, maar het is niet duidelijk of dat telkens hetzelfde dier is.

Vanuit Flevoland

Historisch gezien waren er geen bevers in Amsterdam. Sterker nog, het dier was al in 1826 in heel Nederland uitgeroeid. Daar kwam verandering in toen de bever in 1988 opnieuw werd uitgezet. Sindsdien heeft het dier zich verspreid, en vooral na 2011 ging het hard. Tussen 2011 en 2019 steeg het aantal bevers van 1000 naar 3500.

Timmermans: “Enige tijd geleden zijn er een aantal bevers ontsnapt uit een klein dierentuintje in Flevoland; vanaf daar zijn ze via Het Gooi deze kant opgekomen.” Vaak zijn het de mannetjes die nieuwe gebieden ontdekken, waarna de ‘gezinsuitbreiding’ volgt. “Ik vermoed dat we over vijf à tien jaar echt actieve bevers aan de oostkant van de stad hebben, zoals op IJburg. Dat is gewoon een kwestie van tijd.”

Otters in de stad

Ook de otter is terug van lang weggeweest in Amsterdam. In juni 2021 werden er sporen van het dier gevonden in IJburg, na een afwezigheid van bijna vijftig jaar. De otter was vorige eeuw uit Amsterdam verdreven door vies water en dodelijk autoverkeer en in 1988 waren ze uit heel Nederland verdwenen. In 2002 werden ze opnieuw uitgezet. Ook werd er geïnvesteerd in een verbeterde waterkwaliteit en passages onder wegen die de dieren helpen veilig over te steken.

“Otters zijn ook vanuit Flevoland richting Amsterdam gekomen,” aldus Timmermans. “Naarmate de populatie uitbreidt, zal die steeds meer de stad inschuiven. In Groningen en Deventer zijn al stadse otters. Nou denk ik niet dat otters zich zo snel in de grachtengordel gaan vestigen, maar bijvoorbeeld rond IJburg, Waterland en het Amsterdamse Bos, dat zou zeker kunnen.”

