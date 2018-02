Voor handgranaat opgepakte jongen (17) is bekende van politie

De 'getroffen' horecazaken zijn van verschillende eigenaren

Volgens ingewijden kwam El R. in beeld bij het onderzoeksteam nadat een getuige op televisie de bewakingsbeelden zag van het incident.



Die getuige herkende een man die zich bij een eerder incident elders in de stad zou hebben misdragen.



Gerichte acties

Doordat de getuige destijds het nummerbord van een brommer had opgeschreven, kwam de politie bij El R. uit. Hij bleek de eigenaar van de brommer. Mogelijk is ook een dna-spoor gevonden.



De advocaat van El R., Willem van Vliet, wil desgevraagd niet reageren.



De politie onderzoekt nog of dezelfde dadergroep betrokken is bij het aan de deur plakken van een handgranaat bij club Abe in de Amstelstraat in augustus, waarna ook die nachtclub tijdelijk werd gesloten. De daders daarvan hebben overigens andere signalementen.



In beide gevallen gaat het volgens de politie om heel gerichte acties, waarschijnlijk om de uitbaters van de horecazaken te intimideren en om de gemeente te bewegen de zaken te sluiten - wat de eigenaars kapitalen kost. De horecazaken zijn overigens van verschillende eigenaren.



Onlangs zijn weer twee explosieven bij ondernemingen geplaatst. Op 19 januari is bij club Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat een granaat gevonden en vorige week werd een granaat vastgemaakt aan de klink van de deur van een waterpijpshop in de Jan Evertsenstraat in Nieuw-West. Ook die zaken zijn in opdracht van de burgemeester gesloten.