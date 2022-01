Voor Greg R., nestor in de Amsterdamse onderwereld, is het alles of niets: levenslang of vrij

Volgens zijn advocaat ziet het OM de rol van Greg R. totaal verkeerd. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

In monsterzaak Eris beschouwt justitie Greg R. als belangrijke speler in de criminele organisatie rondom motorbende Caloh Wagoh. Daarnaast zou hij betrokken zijn geweest bij twee liquidaties in 2017: die van drugshandelaar Zeki Yumusak (41) in Rotterdam en die van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels (30) in Breukelen. Ook wordt hij verdacht van ander grof geweld en afpersingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de rol die Greg R. al vrijwel zijn hele volwassen leven speelt in het criminele milieu totaal verkeerd, volgens raadsman Flokstra. Dat blijkt alleen al uit een sleutelcitaat dat hij aanhaalde uit het requisitoir, waarin justitie vrijdag levenslang eiste tegen 5 hoofdverdachten in Eris. “Hij lijkt zijn zoon Jesse R. op latere leeftijd gevolgd te zijn,” stelden de aanklagers. Jesse R. kreeg in de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage levenslang voor een trits onderwereldmoorden.

Flokstra, in zijn pleidooi: “Die verwijzing naar zoon Jesse R. gaf onbedoeld nog eens prijs dat het OM simpelweg een onjuiste en te beperkte visie heeft op mijn cliënt.” Die heeft zich volgens de advocaat ‘nóóit ingelaten met huurmoorden’.

Verbazing

Dat justitie vrijdag de ultieme straf eiste, heeft Greg R. volgens Flokstra verrast. “Al leidde dat nietsontziende oordeel eerder tot verbazing dan tot zorg. Bovenal omdat het dossier geen enkele basis biedt voor die maximale strafeis.” Het bewijs tegen Greg R. is ‘uitsluitend gestoeld op de verklaringen van kroongetuige Tony de G.’, stelt Flokstra. “Die basis is wankel. Te wankel om tot een veroordeling te komen die het einde van het vrije burgerleven van mijn cliënt inhoudt.”

Net zoals in de grote liquidatiezaken Passage (tegen Jesse R. en consorten) en liquidatieproces Marengo (tegen Ridouan Taghi cum suis) is het OM in de visie van de raadsman ook in Eris weer ‘een deal aangegaan in een spiegelpaleis dat inmiddels is uitgemond in een donker doolhof, in een milieu waarvan men simpelweg geen kaas heeft gegeten’.

Spijtoptant De G. is volgens de advocaat ‘een beroepscrimineel, een drugshandelaar, een notoire oplichter en een pathologische leugenaar’ die heel veel drugs gebruikte, met alle gevolgen voor zijn geheugen van dien. Hij had zich in het milieu zo in de nesten gewerkt dat hij ‘onderdak en veiligheid’ moest zoeken bij motorbende Caloh Wagoh.

‘Oplichter met charme’

Hij heeft zijn beweerde wetenschap vooral ‘van horen zeggen’, door met name hoofdverdachte Delano R., de ‘president’ van de motorbende en volgens justitie de leider van het nietsontziende moordcommando. “Daar voegt de kroongetuige zelf aan toe dat Delano naar zijn eigen overtuiging regelmatig loog en de boel simpelweg belazerde,” aldus Flokstra. Bovendien was Tony de G. ‘een voetveeg’ aan wie R. geen geheimen zou toevertrouwen.

De kroongetuige is zelfs volgens zijn naasten ‘een oplichter met charme die iedereen naait als het hem uitkomt’. Hij worstelt volgens de advocaat bovendien voortdurend met ‘de tijdlijn’ of ‘de inhoud van gesprekken’. Hij weet geregeld niet meer wie hem wat had verteld. Geregeld werd hij tijdens het jaren slepende strafproces veel stelliger dan in eerdere verklaringen. Flokstra tegen de rechtbank: “Niemand beweert dat hieruit volgt dat de kroongetuige doelbewust keihard liegt, maar dit moeras moet u toch niet betreden? Denken, weten, voelen en veronderstellen: het loopt allemaal door elkaar heen.”

De advocaat haalde tal van inhoudelijke punten aan waarop de kroongetuige volgens hem aantoonbaar liegt of zich vergist. Greg R. ‘heeft geen enkele wetenschap’ over liquidaties en heeft die evenmin gefaciliteerd, bijvoorbeeld door zijn loods in Mijdrecht te laten gebruiken om auto’s en wapens te stallen, herhaalde Flokstra.

Greg R. hoorde het rustig aan in zijn verdachtenbank, en krabbelde aantekeningen op stukken papier, waaruit Flokstra aan het slot van zijn pleidooi nog kon putten.

De andere advocaten houden hun pleidooien in de komende weken. De rechtbank doet op 5 juli uitspraak.