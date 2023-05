Voor een kleine 3000 euro heb je maandag een selfie met Barack Obama

Met een uurtje spreken in de Ziggo Dome verdient de voormalige Amerikaanse president Barack Obama misschien wel een miljoen euro. Beeld Getty Images

Ontspannen gezeten in een comfortabele fauteuil sprak Barack Obama zaterdagavond het Hallenstadion in het Zwitserse Zürich toe. Volgens de lokale krant Neue Zürcher Zeitung was Obama op zijn gemak en scoorde hij frequent een luide lach uit de zaal met anekdotes over zijn dagelijks leven in het Witte Huis. Het leiden van de VS vergeleek hij met besturen van een olietanker. ‘Terwijl je vaak liever zo snel zou willen manoeuvreren als met een speedboot.’

Geïnterviewd door een Duitse tv-maker (in Amsterdam zal maandagavond Janine Abbring presenteren) vermeed Obama (61) grote uitspraken over wereldpolitiek, maar kreeg hij na afloop wel een staande ovatie.

Of die betekende dat het publiek – zo’n tienduizend man sterk – het optreden ook het betaalde entreegeld waard vond, vermeldt het verslag niet. In Zwitserland lagen de ticketprijzen voor een avondje Obama nog een fractie hoger dan in de Ziggo Dome maandag. In Amsterdam kost een eenvoudige tribunekaart 104 euro. In Zürich was dat 117 euro.

Wie vooraan wilde zitten betaalde in Zwitserland 572 euro, in Amsterdam is dat zo’n 80 euro minder. Maar wie echt indruk wil maken met een selfie met de 44ste president van de Verenigde Staten moet een platinaticket aanschaffen. Dat verschaft toegang tot een preparty met diner én de felbegeerde foto met Obama. Kosten: 2750 euro.

In Amsterdam zijn deze tickets allemaal verkocht. Maar voor de andere plekken is nog ruime keus. Obama is duidelijk nog populair, maar tegen deze prijzen raakt de zaal vermoedelijk net niet uitverkocht.

Woensdag zal Obama, die in maart in Australië was voor twee speeches, ook nog in Berlijn spreken. De drie avonden worden als een korte tournee georganiseerd door de Duitse impresario Nader Korayeim, die met zijn bedrijf Streetlife International eerder ook concerten van popsterren 50 Cent en Nicki Minaj opzette. Korayeim reageert niet op herhaaldelijke verzoeken om te spreken over zijn onderneming. Zo blijft onduidelijk wat Obama’s eisen voor een optreden precies zijn en wat hij ermee verdient.

Schnabbelkoning

Een grove schatting van de opbrengst van ticketprijzen in Amsterdam leert dat die vermoedelijk tussen de 2 en 3 miljoen euro ligt. Ervan uitgaande dat een artiest bij een popconcert doorgaans ongeveer een derde van de opbrengst kan verdienen, liggen de verdiensten van Obama maandagavond mogelijk in de buurt van een miljoen euro. De voormalige Amerikaanse president, die recent een podcastserie opnam met Bruce Springsteen en een Emmy won voor zijn bijdrage als verteller in de Netflix-natuurserie Our Great National Parks, zal er ongeveer een uur voor op het podium staan.

Het commerciële circus rond Obama past in een trend van lucratieve optredens van Amerikaanse oud-presidenten die de laatste jaren is ingezet. Bill Clinton bleek tot nog toe de grootste schnabbelkoning. Volgens The Washington Post verdiende hij tussen 2001 en 2013 zo’n 105 miljoen dollar met in totaal 542 speeches.

Eén ervan gaf hij in het Friese Achlum waar verzekeraar Achmea in 2011 een groots opgezet jubileumfeest gaf. Volgens The Washington Post vroeg Clinton daar 600.000 dollar voor, toentertijd ongeveer 440.000 euro. De toespraak duurde veertig minuten.

In 2019 was Michelle Obama al in de Ziggo Dome te zien. Ter promotie van haar biografische boek Becoming liet ze zich op het podium interviewen door Isha Sesay. Ook toen was de zaal vol, maar net niet uitverkocht.

Ook voormalig vice-president Al Gore was een veelspeecher. Gore begaf zich niet op de openbare ticketmarkt, zoals de Obama’s. Wel werd hij royaal betaald door organisatoren van zakelijke evenmenten, die daarvoor op hun beurt weer entree hieven. Zo sprak Gore onder meer in 2008 in Aalsmeer over klimaatverandering en in 2016 in de Ziggo Dome over duurzaam ondernemen.

Poffertjes

Een bezoek van een Amerikaanse (ex-)president aan ons land voltrekt zich sowieso nooit geruisloos. Obama was al eerder in Amsterdam. In 2014 werd hij, nog in functie, ontvangen door premier Rutte. De twee gaven samen een persconferentie in het Rijkmuseum, de Nachtwacht diende als decor.

George W. Bush was in 2005 in Nederland. Hij bezocht samen met premier Balkenende onder meer de Amerikaanse erebegraafplaats in het Limburgse Margraten.

Ook Bill Clinton hield van ons land. In mei 1997 was hij in Den Haag voor een officieel bezoek. Als onderdeel van het programma zou hij met toen nog kroonprins Willem-Alexander een rondgang maken door de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft. Maar eenmaal in de stad bleek de sleutel van de tombe zoek.

Om het wachten te bekorten besloten de Clintons tot een spontane rondgang over de historische Markt, die inmiddels vol stond met publiek. De wandeling eindigde in een pannenkoekenrestaurant, waar de Clintons beiden poffertjes bestelden.

Hoewel het presidentieel paar volgens de eigenaar nooit voor de vertering betaalde, ontving hij later wel een officiële bedankbrief. Die lijstte hij in om er in koeienletters boven te schrijven: ‘Iedereen mag het weten: Bill Clinton heeft hier poffertjes gegeten.’