Voor dierendag: de beste nieuwe Amsterdamse vegan eetplekken op een rij

Het menu bij Yerba is zo goed doordacht dat je op geen enkel moment vlees, vis of zuivel mist. Beeld Lin Woldendorp

Yerba bewijst dat de vegan keuken in Amsterdam steeds inventiever wordt

Vegan is hard op weg het nieuwe normaal te worden, schreef onze restaurantrecensent Mara Grimm onlangs. En dat de vegan keuken steeds inventiever wordt, bewijst Yerba in het Museumkwartier. Op het menu vind je onder meer gegrilde perzik, plantaardige fish-and-chips van bananenbloesem en tandoori kebab van knolselderij. ‘Ongelooflijk goed.’

Yerba, Ruysdaelstraat 48

De vegan patisserie van Margo’s is niet van de originele te onderscheiden

Volgens eigenaar Margo Abdine komen sommige klanten er pas op hun derde bezoek achter dat haar broodjes veganistisch zijn. En dat is een hele kunst, want Margo moest honderden recepten testen voordat ze met plantaardige boter flinterdunne laagjes kon bakken voor haar deegwaren.

Margo's, Eerste Tuindwarsstraat 2

De Veganees: Aziatische gerechten om te delen

De Veganees staat voor vegan en sociaal: alle gerechten kun je delen. Denk aan Oost-Aziatische gerechten als gyoza’s met paddenstoel, cashewnoten en ponzu, of aan pulled jackfruit bao met pickled ginger, limoenmayo en togarashi. Vrijwel alles is huisgemaakt.

Veganees, Eerste Constantijn Huygensstraat 45H

Vegan gerechten om te delen vind je bij de Veganees. Beeld Birgit Bijl

Bij Flower Burger proef je vegan burgers in alle kleuren van de regenboog

Deze burgers lijken rechtstreeks uit een droom te komen: ze zijn geel, groen, roze en paars met dank aan toevoeging van natuurlijke pigmenten. Ook vind je hier geen namaakvlees. Broodjes met een knalgele kurkumakleur? Check. Burgers van blauwgroene alg? Hebben ze ook. Gezond of niet, eten bij Flower ­Burger is in elk geval een instagrammable ervaring.

Flower Burger, Hartenstraat 29H

Eten bij Flower ­Burger is een instagrammable ervaring. Beeld Nina Schollaardt

In Vegan Junk Food Bar in 2D waan je je in een stripverhaal

De Vegan Junk Food Bar kom je inmiddels op meer plekken tegen, ook buiten Amsterdam. Maar bij de nieuwste locatie in West is het alsof je een stripverhaal induikt. Je geniet er als klant van alle bekende snackbargerechten, gemaakt met vlees- en visvervangers: burgers, bitterballen, patat, visgerechten, kapsalonmaaltijden – alles voor prijzen tussen de 9 en 15 euro.

Vegan Junk Food Bar in 2D, Staringplein 22

Vegan Junk Food Bar in 2D: alsof je in een stripverhaal duikt. Beeld Birgit Bijl

Bij Willicroft koop je namaakkazen die wél naar kaas smaken

Ben je bewust bezig met milieu en dierenwelzijn, maar kun je dat plakje kaas maar met moeite laten liggen? Willicroft biedt een alternatief. Hier geen op kaas lijkende blokjes tofu, maar echt nagebootste kaasproducten. Het is moeilijk de smaak van kaas te evenaren, maar bij Willicroft komen ze er heel dichtbij. En in de kelder vind je ook nog een wijnwinkel (genaamd Kelder), waar je een bijpassende wijn koopt.

Willicroft, Spiegelgracht 30