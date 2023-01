Voor deze Amsterdammers is de e-bike een redding: ‘Ik ga fietsers niet op de hielen zitten’

Lewis Genet. Beeld Ivo van der Bent

‘Ik merk soms de negatieve houding’

Lewis Genet (27)

Student pedagogische wetenschappen en bijlesdocent

Type e-bike: Cowboy 3

“Voor mijn werk moet ik vaak op verschillende scholen door de hele stad zijn, van West tot Diemen. Ik vind het verschrikkelijk om bezweet voor de klas te staan en door mijn e-bike hoeft dat niet meer.”

“Ik merk wel dat mensen soms een negatieve houding hebben tegenover mijn fiets. Veel mensen op VanMoofs en Cowboys fietsen met hoge snelheid en zorgen voor irritatie door de luide, ingebouwde bel. Zelf ga ik andere fietsers niet op de hielen zitten, maar doe het juist rustiger aan. Ik geef mensen wat vaker voorrang, dat kan ik op een later punt wel inhalen. Ik heb er ook voor gekozen om geen bel te hebben, dan zien andere fietsers je sneller als een normale fietser.”

Kora Mimica. Beeld Ivo van der Bent

‘Op mijn route fietsen de meeste mensen elektrisch’

Kora Mimica (40)

Psychiater in opleiding

Type e-bike: Van Moof X3

“Ik heb de fiets nu een half jaar en gebruik ’m volop. Voor mijn werk moet ik vaak van Westerpark naar Zaandam en daar kan ik meestal de maximumsnelheid van 27 kilometer per uur wel aantikken. Ik heb overwogen om de fiets te laten opvoeren, zodat ik 32 kilometer per uur zou kunnen rijden. Uiteindelijk heb ik dat toch niet gedaan, want waar kun je in Amsterdam nou op een veilige manier zo hard fietsen?”

“Soms krijg ik wel opmerkingen dat het een yupperige hipsterfiets is, maar op mijn route fietsen inmiddels de meeste mensen elektrisch. Zolang je niet te asociaal rijdt, valt het best mee.”

Johan Stravers. Beeld Ivo van der Bent

‘Soms is het ook echt een rotding, hoor’

Johan Stravers (61)

Trainer bij een sportclub voor kinderen met een beperking

Type e-bike: Van Moof S3

“Ik ben eigenlijk meer een wielrenner, dus ik hou wel van snelheid, ook op de fiets. Af en toe krijg ik wel een opmerking als ik op een smal fietspad rijd en ik bel om aan te geven dat ik er langs wil. Dan zeggen mensen weleens dingen als ‘wat een haast, zeg’. Ik denk niet dat je dat allemaal kunt ophangen aan VanMoof. Sinds corona hebben mensen in het algemeen een korter lontje.”

Of Stravers voorzichtiger is gaan fietsen? “Niet echt. Je gaat er toch een beetje mee spelen, hè. Lekker snel optrekken, bijvoorbeeld.”

“Soms is het ook echt een rotding, hoor. Om gek van te worden. Op 10 december wilde ik een afspraak maken voor een reparatie, kon ik terecht in de tweede helft van januari.”

Sjoerd Jonkers. Beeld Ivo van der Bent

‘Ik heb een degelijk type uit Duitsland’

Sjoerd Jonkers (38)

Eigenaar van fatbikewinkel Club 204 NL

Type e-bike: Fatbike

“In 2020 ben ik overgestapt van een VanMoof en een auto naar alleen een fatbike. Mensen keken zeker op als ik met mijn vriendin en kind op de fatbike rondreed, maar ze vonden het juist leuk en interessant. Doordat er steeds meer gevaarlijke, opgevoerde varianten uit China op de markt zijn gekomen, is het beeld veel negatiever geworden. Zolang fietsen niet worden gekeurd, zoals bij auto’s wel gebeurt, blijven dit soort levensgevaarlijke fatbikes verkrijgbaar.”

“Er zijn gelukkig ook veel degelijke merken, bijvoorbeeld uit Duitsland. Ik heb zelf zo’n type. Wat ik vroeger met de auto deed, doe ik nu voornamelijk met de fiets. Dat is voor een stad als Amsterdam alleen maar voordelig.”