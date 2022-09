Voor de tweede keer beroofd van een Rolex: ‘deze jongens hebben niks te verliezen’

Op een inmiddels veelvuldig doorgestuurde filmpje van de beroving is te zien hoe de man op een parkeerterrein wordt aangevallen door twee jongens. “Het gebeurde om iets voor tienen in de ochtend,” vertelt de man die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven. “Ze hadden een pistool en een mes bij zich. Ze wilden mijn horloge. Een van hen heeft me op mijn hoofd geslagen met het vuurwapen. De ander heeft me in mijn duim gesneden. Daarna zijn ze er met mijn Rolex Daytona vandoor gegaan.”

Na de overval gingen agenten in kogelvrije vesten op zoek naar de twee daders. Die werden niet gepakt. Volgens het slachtoffer ging het om twee jonge jongens. “Ik denk dat het tieners waren in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Een Marokkaanse jongen en een Nederlander.”

Geen goed gevoel

Hoe de twee bij hem terecht zijn gekomen, weet de man niet. “Ik ben de avond ervoor wel aangesproken in een café in Purmerend. Een jongen keek naar mijn horloge en zei iets van ‘wow man’. Ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft, maar ik had er achteraf geen goed gevoel bij.”

In toenemende mate lijken criminelen zich te richten op prijzige horloges. De afgelopen jaren zijn er veelvuldig gewelddadige Rolexbendes actief geweest in en rondom Amsterdam. Afgelopen juli kreeg een Haagse ondernemer een pistool op zijn hoofd in een poging om zijn Rolexhorloge te stelen.

De overval van vrijdag is al de tweede keer dat de ondernemer beroofd is van zijn Rolex. De eerste keer was vier maanden geleden. Toen werd hij beroofd van een prijzige Rolex Sky Dweller. Hij is flink aangedaan door de laatste overval. “Deze jongens hebben niks te verliezen. Ze doen het gewoon op klaarlichte dag. Iedereen heeft ze gezien op het filmpje. Ik heb ook al mensen gesproken die zeggen dat ze ze herkennen. Ik hoop dat ze gepakt worden en dat ze een flinke straf krijgen.”