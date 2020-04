Voor corona stegen de huizenprijzen nog in Amsterdam

Beeld ANP

Ten opzichte van een kwartaal eerder is sprake van een lichte daling, ruim 2 procent. Deze cijfers geven nog geen duidelijk inzicht in de effecten van de coronacrisis op de Amsterdamse huizenmarkt, omdat ze lopen van januari tot en met maart. Pas halverwege maart kwam het kabinet met ingrijpende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De vraag is of mensen nog voldoende vertrouwen hebben om een huis te kopen. Het is wel duidelijk dat in het pre-coronatijdperk de gekte op de huizenmarkt nog niet weg was. De mediane verkoopprijs kwam uit op 472.000 euro, wat neerkomt op 5510 euro per vierkante meter. Wel nam het aantal huizenkopen af en stonden woningen iets langer te koop. De Makelaarsvereniging verwacht snel meer te kunnen vertellen over het effect van corona op de huizenmarkt.