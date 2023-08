Voor clown Jango Edwards (1950-2023) was de lach slechts het begin

Het Amsterdam van de jaren zeventig was de speeltuin van Jango Edwards (1950-2023), clown, fool en boodschapper van de verandering.

Om alvleesklierkanker valt weinig te lachen, maar Jango Edwards maakte er het beste van. Cor Schlösser ging vorig jaar op ziekenbezoek in Barcelona en maakte een wandeling met zijn oude vriend. “Een oude buurvrouw riep zijn naam vanaf een balkon en vroeg hoe het met hem ging. Jango riep alleen maar: “Alles!” En tilde daarna met een buiging zijn hoge hoed op. Op zijn kale schedel stonden met stift de letters O en K geschreven.”

Afgelopen vrijdag overleed Edwards op 73-jarige leeftijd. Tijdens zijn ziekte was de clown een atypische patiënt, door langer te leven dan de medische handboeken voorschreven. Ook bleef hij de levenslustige man die hij zijn hele leven was geweest. Schlösser was ook aanwezig bij een laatste optreden in Wenen, in februari van dit jaar. “Alle aanwezigen wisten van zijn ziekte, maar we zagen geen patiënt.”

Schlösser en Edwards leerden elkaar kennen in 1973. De eerste was directeur van De Melkweg, de tweede kwam op rolschaatsen binnen om zijn Friends Roadshow USA aan een podium te helpen. “Een bijzondere man,” herinnert Schlösser zich. “Geestig, charismatisch, energiek en enthousiasmerend. Op het podium was hij tegelijk grappig en serieus. Zijn boodschap was: laten we aardig zijn voor elkaar.”

Schepen achter zich verbrand

Het Amsterdam van de jaren zeventig en tachtig werd de woonplaats en de speeltuin van de clown. Thuis in Detroit had Stanley Ted Edwards zijn schepen achter zich verbrand, en hij voelde zich in de progressieve hoofdstad als een vis in het water. Hij maakte furore met een mengeling van stijlen: mime, variété, zang (“Life could be oh so sweet, if I was a bicycle seat”), dans en een stortvloed aan tekstuele en visuele grappen en grollen.

Jango Edwards was een clown, maar sprak zelf liever van fool. Hij was ook de drijvende kracht achter het Festival of Fools, dat vanaf 1975 werd georganiseerd door De Melkweg, Paradiso en het Shaffy Theater. Honderden internationale acts streken in de zomer neer in Amsterdam en omstreken, met Edwards als onvermoeibare vaandeldrager. “There’s a fool in everyone,” was zijn oproep bij de eerste editie.

De clown als boodschapper

In een boek van zijn hand dat in deze periode verscheen, ging Edwards dieper in op het vak. Hij beschouwde de clown als een boodschapper die verandering kan brengen door mensen aan het denken te zetten. “Het veroorzaken van lachen is de basis van zijn beroep, het denkproces activeren is zijn ideaal en zijn doel.” Daarover is het noodzakelijk dat de clown eerst, ook vintage jaren zeventig, zijn krachten en zwakheden leert kennen.

Vanuit Amsterdam veroverde Edwards het land. Eerst in de populaire popcentra, daarna ook in de grote zalen en zelfs in Carré. Echt beroemd werd hij in de jaren tachtig in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Schlösser was aanwezig bij een poging om voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. “Jango had een maand een theater afgehuurd in New York. Op de een of andere manier sloeg zijn werk daar toch niet aan.”

Handboek voor clowns

In het jaar 2000 verhuisde Edwards naar Barcelona. Zijn huwelijk was op de klippen gelopen en ook met het werk ging het bergafwaarts. In Spanje maakte hij een nieuwe start, onder meer met de oprichting van het New Clown Institute. In plaats van optredens verzorgde hij in heel Europa workshops waarin hij nieuwkomers de fijne kneepjes van het vak bijbracht. Hij begon aan het schrijven van zijn magnum opus, een handboek voor clowns.

Schlösser bleef ook na het vertrek uit Amsterdam contact met hem houden. “Ik bewonderde de manier waarop Jango trouw aan zichzelf bleef. Hij had als podiumkunstenaar bij wijze van spreken Champions League gespeeld, maar voetbalde nu met net zo veel plezier bij de amateurs. Dat had te maken met een zeer positieve levensinstelling. Hij was vrolijk en sterk en kon terugkijken op een geweldig leven.”