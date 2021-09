Voor actieclub VVAB is oud-minister Guusje ter Horst niet goed genoeg

Guusje ter Horst: 'Als niet op prijs wordt gesteld wat ik doe, ga ik wat anders doen. Geen punt.' Beeld anp

Oud-minister Guusje ter Horst heeft het zes maanden volgehouden als VVAB-bestuurslid. Afgelopen maart was ze voorgedragen, op 10 september is ze door de leden alweer naar huis gestuurd, samen met de rest van het bestuur.

“Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt,” zegt Ter Horst over haar korte avontuur. “Jammer, het had langer mogen duren, maar bij mij is het zo: als niet op prijs wordt gesteld wat ik doe, ga ik wat anders doen. Geen punt.”

Gesprekspartner

Binnen de VVAB heerst een stammenstrijd: is de van oudsher bijzonder mondige vereniging nog altijd een felle actieclub die de gang naar de rechter niet schuwt, of is het tijd voor een meer positieve club, die liever gesprekspartner wil zijn? De vele oud-politici die de laatste jaren in het bestuur zaten, zijn van de tweede school, en dat botste in september met zo’n 200 leden in de Zuiderkerk.

“Het leken wel de Hoekse en Kabeljauwse twisten,” zegt oud-bestuurslid en -politicus Yellie Alkema. “Het was verschrikkelijk.”

De vergadering was positief begonnen met de rehabilitatie van oud-bestuurslid/politicus Els Iping. In maart was haar herbenoeming geblokkeerd vanwege vermeende belangenverstrengeling. Iping: “Het enige lichtpuntje van die vergadering is dat mijn integriteit niet meer in twijfel wordt getrokken.”

Terugkeer in het bestuur is uitgesloten. Iping: “De omgang met elkaar is zo vervelend, dat ik niet meer wil. Laat ze lekker in hun sop gaar koken.”

Kwade genius is volgens Alkema oud-voorzitter Walther Schoonenberg, tot 1 september beleidsmedewerker. Hij riep de laatste vergadering bijeen. Alkema: “Er is met hem niet te werken. Hij spuugde en sloeg als hij zijn zin niet kreeg.” En Iping: “De vereniging is nu het privéspeeltje van Walther. Hij heeft alle macht naar zich toegetrokken.”

Onaangenaam

Schoonenberg verwijst naar de nieuwe voorzitter: “Hoezo privéspeeltje?” Voorzitter Govert Janssen: “Het oude bestuur heeft het over zichzelf afgeroepen. Tijdens de vergadering ging het in negatieve zin over Walther. Dat was onaangenaam, en dat is door onze leden niet geaccepteerd.”

Schoonenberg is sinds 14 september secretaris in het nieuwe bestuur. Janssen: “Het is toch wel een onmisbare man, en ik kan het goed met hem vinden.” En over het slaan en spugen: “Dat is uit de hand gelopen, drie jaar geleden. Kennelijk is het niet mogelijk dat te overbruggen.”