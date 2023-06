Voor 150 euro een Rembrandt op de huid: ‘Ik twijfelde tussen een paard of een hond. Het werd de hond’

Liefhebbers van Rembrandt kunnen bij tatoeagekunstenaar Henk Schiffmacher en zijn collega’s terecht voor tattoos van een van de werken van de meester. Beeld Piroschka van de Wouw/REUTERS

Janette Hankins (52) uit Zuid-Carolina bladert door een klapper met etsen van Rembrandt. Opgetogen: “Morgen vertrekt ons cruiseschip weer, dus hoe cool is dat? Een tattoo van Rembrandt, ín Amsterdam!”

Zondag zijn Hankins en haar man in Amsterdam aangekomen, (‘Very short, we komen zeker nog een keer terug’), maar gelukkig vertelde de gids van de fietstocht dat uitgerekend deze week een beroemde tattoo-artiest Rembrandttatoeages zet in het Rembrandthuis. Ze kiest voor een ets van een boom.

“Past die hier nog ergens?” vraagt ze, terwijl ze haar rechterarm laat zien. Die zit, als een ware sleeve, al zo goed als vol. “No blind spot?” probeert Hankins nog. Het advies van team-Schiffmacher: doe toch maar op de enkel.

De derde verdieping van het Rembrandthuis is tijdelijk veranderd in een tattooshop, waar Henk Schiffmacher, Tycho Veldhoen, Rupa van Teylingen en Timothy John Englisch tatoeages zetten in strak gereserveerde tijdslots. De negentig afspraken deze week waren snel uitverkocht, maar met een beetje mazzel en geduld is nog wel een plekje te vinden. Zo is het Hankins ook gelukt.

Beeld Piroschka van de Wouw/REUTERS

Schiffmacher zit op de praatstoel. “Rembrandt was een working class hero. En hier kun je een Rembrandt nemen die meegaat in bad of naar het strand. Die heb je altijd bij je.”

En: “Rembrandt zit onze genen. We zijn ermee opgegroeid. ‘Je lijkt Rembrandt wel,’ zei je opa vroeger als je als kind een mooie tekening had gemaakt.”

De liefhebbers kunnen kiezen uit de meer bewerkelijke zelfportretten van Rembrandt of voor een van de tekeningen of etsen. Een olifant, een hond, een dronken man, een slager, een schoen, een boekje in de wind. Schiffmacher: “Tot nu toe kiezen de meeste mensen voor zo’n snelle tekening. Die zijn ontzettend leuk om te tatoeëren.”

Afhankelijk van de grootte kost een tattoo tussen de 150 en 350 euro, op moeilijke plekken komen er extra kosten bij. Schiffmacher: “Voor een Rembrandt is dat a hell of a bargain.”

Hij heeft de smaak nu al goed te pakken. “Ik kan hiermee doorgaan tot sint-juttemis. Breitner, Van Gogh. Alleen Mondriaan wat minder. Dat kaarsrechte spul werkt niet altijd op huid.”

Geen zelfportret

Milou Halbesma, sinds vorige jaar de nieuwe directeur van het Rembrandthuis, vindt het nu al een geslaagd experiment. “Henk is een groot fan van Rembrandt en toen hij ons benaderde, hebben we heel snel ‘ja’ gezegd. De reuring en de actie is ook fantastisch. Dit was eerst het kantoor van de directeur, en nu is het ook een open studio waar een meester en zijn leerlingen aan het werk zijn.

Het is meteen een mogelijkheid om een ander, nieuw publiek te bereiken. Halbesma: “Het is ook een manier om Rembrandt levend te houden en te verbinden aan het nu.”

Pelle Koornstra (52) is net klaar, en zeer tevreden. “Ik wilde geen zelfportret van Rembrandt, zo’n fan ben ik ook weer niet. Van tevoren heb ik wat op de website rondgesnuffeld, en ik twijfelde tussen een tekening van een paard of een hond. Het werd de hond, omdat hij leek op mijn eigen, overleden hond.”

Al wil Koornstra daar ook weer niet te veel symboliek aan geven. “Ik ben niet zo van de betekenistatoeages. Dat iemand een boot laat tatoeëren, omdat hij zo van kitesurfen houdt, dat heb ik eens een rapper horen zeggen. Mij gaat het om de techniek en of het mooie tatoeage is. Dus ik ben tevreden, de hond ziet er netjes uit.”