Vondst handgranaat bejaardenhuis Zuidwende vals alarm

De bezorger van maaltijden voor de bewoners van Zuidwende dacht dat hij rond 15.00 uur bij de ingang van het complex een handgranaat zag liggen en belde de politie.



"Er kwamen weet ik niet hoeveel politieauto's en ziekenwagens op af," zegt Leny Vermeer, bestuurslid van Zuidwende. De 82-jarige vrouw zag dat de diverse ingangen van het pand werden afgezet met linten. "Niemand mocht de deur nog uit, we moesten allemaal binnen blijven. Dus er was even paniek."



"Ik ben naar buiten gelopen om te vragen wat er aan de hand was. 'Binnen blijven, mevrouw,' zei een agent. Hij mocht niet vertellen wat er gebeurde, zei hij. Tsja, dan worden mensen toch angstig, met al die politie voor de deur."



Boodschappen doen

Al viel het mee, zegt Vermeer. "Mensen werden vooral onrustig. Hoe lang duurt dit nog? Ik wil boodschappen doen."



Pas toen de agenten de linten opruimden en de toegangen weer vrijgaven, werd mevrouw Vermeer ingelicht. "Het voorwerp leek op een handgranaat, maar dat was het niet. Ik weet niet wat ze dan wel hebben gevonden. Gelukkig is alles goed afgelopen."



Een woordvoerder van de politie beaamt dat het ging om vals alarm, maar kan niet zeggen wat voor voorwerp het betrof. "Er is in elk geval geen explosief gevonden."