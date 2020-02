Vondelparkbuurt in verzet tegen verbouwing klassieke panden

De Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid. 155 buurtbewoners dienden een bezwaarschrift in tegen de bouwplannen. Beeld Shutterstock

De strijd gaat om drie klassieke ­panden op de nummers 94, 96 en 98. De panden hebben vijf bouwlagen en bevinden zich aan de rand van het ­Vondelpark. Ze werden in 1903 gebouwd door architect J. Venema. De panden vormen een geheel met ­omliggende woningen en hebben monumentale kenmerken.



De eigenaar van het pand, Hidde de Graaf van Grabo Onroerend Goed, heeft vorig jaar juli een vergunning gekregen voor de verbouwing en ­uitbreiding van de panden, die dienstdoen als kantoor. Er komt ruim 3000 vierkante meter vloeroppervlakte, een uitbreiding van 55 procent. Na de verbouwing moet er ruimte zijn voor 220 werknemers.



In de plannen staat ook de bouw van een ondergrondse parkeergarage van bijna 1000 vierkante meter. De toorn treft vooral de bouw van die garage, die pal onder de woningen komt te liggen en volgens bewoners de waterhuishouding in de buurt zal gaan verstoren.

Van de 155 protesterende bewoners die een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de reeds afgegeven omgevingsvergunning, spraken enkelen deze week in bij de gemeenteraad. Zij vreesden ‘zonder argumenten te ­worden afgewimpeld’, maar GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen heeft het onderwerp toch weten te agenderen bij de wethouder en een aantal raadsleden. Zij gaan de zaak opnieuw bestuderen.

Bedreigende situatie

De nieuwe situatie was al in de ­concepten van het nieuwe bestemmingsplan ingetekend, maar volgens een nipte meerderheid van de raadsleden zijn er nog zoveel vragen dat is besloten opnieuw naar de zaak te kijken.

“We zijn nog niet door de gemeente gehoord,” zeggen Maarten Eliasar en Jeanne van Bruggen, omwonenden en initiatiefnemers van het buurtprotest. Volgens Van Bruggen is sprake van een bedreigende situatie, ‘als je dit voegt bij de vele onderkelderingen en parkeergarages in de buurt’.

Behalve aan de garage ergeren ­sommige bewoners zich aan het ­gehele ontwerp met een aangebouwde serre en dakkappellen die niet ­zouden passen bij de stijl van de rest van de panden.

Beeldenstorm

In het bezwaarschrift staan impressies van bewoners waaruit hun zorgen blijken. ‘...nu hebben we het over het Vondelmoeras. Bestaat het besef nog dat deze wijk in feite op moerasgrond gebouwd is? Dat de ­problemen met het grondwater ­alleen nog maar groter geworden zijn? De verkrachting van de panden, het ­uitgestorven marmer dat in grote stukken in de puinbakken ligt, de identiteitsloze verbouwingen van de prachtige huizen (...) Het voelt als een Beeldenstorm (…)’.

Een woordvoerder van stadsdeel Zuid laat weten dat de bewoners niet voor een fait accompli staan. Een bezwaarschrift kan ook na het ­afgeven van een vergunning ­worden afgehandeld. GOG mag wél beginnen met bouwen; de bezwaarschriften hebben geen opschortende werking. Het bedrijf zegt zich met de plannen te houden aan de regels van de gemeente.

De Graaf was niet bereikbaar voor nader commentaar.