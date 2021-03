Vondelpark ontruimd, groepen jongeren verzamelen zich op Museumplein

Overal in de buurt – Van Eeghenstraat, P.C. Hooftstraat, de Van Baerlestraat – staan kleine groepjes jongeren nog na te borrelen, vaak met lachgas. Sommigen zijn naar het Museumplein, waar het nu ook drukker wordt. Twee politiehelikopters vliegen om 20.30 uur nog boven de stad.

Het park was een uur eerder leeggeveegd en de hekken zijn dicht. Politieagenten achter het hek worden uitgescholden en er ligt veel afval in het park.

Jongeren riepen eerder op sociale media – via onder meer het Instagramaccount van Locatie12, dat vaker illegale feestjes organiseert – op om elkaar bij het standbeeld in het Vondelpark te ontmoeten. Ter plekke klommen mensen over hekken, werd er vuurwerk afgestoken en gooide men met glazen flessen naar de politie.

Politie veegt Vondelpark leeg. Mensen gooien glas vanaf de brug en klimmen nu over hekken. Check https://t.co/P7Y1u3o1W2 voor het hele stuk. pic.twitter.com/DNUBn7K9Uw — ✨Raounak Khaddari (@Raounakk) 31 maart 2021

Groepen jongeren verzamelen zich op het Museumplein. Beeld Joris van Gennip

Agressief gedrag

Men kon het park sinds omstreeks 14.15 uur woensdagmiddag enkel nog uit, en niet meer in. Vervolgens klonterde een grote groep mensen samen rondom het monument met drank en muziek, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema.

“Een te grote groep mensen hield zich niet aan de coronamaatregelen, liet zich niet aanspreken door politie en handhaving, en vertoonde agressief gedrag. Na verschillende waarschuwingen is besloten tot ontruiming.”

Dinsdag werden de ingangen van het park ook al drie uur lang afgesloten wegens drukte.

Men houdt zich ook op het Museumplein niet aan de regels. Beeld Het Parool

Gaat lekker in het Vondelpark. Tenminste, als ik Snapchat mag geloven. pic.twitter.com/9J2PAVnBAL — Vincent Wammes (@VincentWammes) 31 maart 2021

Het Vondelpark wordt schoongeveegd pic.twitter.com/80Y0aI0oHE — Hugo Reitsma (@hugoreitsma) 31 maart 2021

‘Grote aantrekkingskracht’

Ook in andere parken was het woensdag druk, maar daar is niet tot sluiting of ontruiming overgegaan. “We hebben overal oren en ogen, maar de handhaving blijft schaars,” zegt een woordvoerder van de burgemeester. “Het Vondelpark heeft zo’n grote aantrekkingskracht op mensen, dat we snel onze aandacht daarop richten."

Het Vondelpark is al vaker tijdens de coronapandemie afgesloten omdat het zo drukbezocht werd. Maar effectieve maatregelen om dat vervolgens te voorkomen, bleven vooralsnog uit. Desalniettemin zet de gemeente overal boa’s in, en zijn in het Westerpark bijvoorbeeld ook stippen aangebracht om anderhalve meter afstand aan te geven, zegt de woordvoerder.

De politie staat in linie in het intussen ontruimde Vondelpark. Beeld Het Parool

Wet

Maar is het niet juist veiliger om bij mooi weer buiten bij elkaar te komen? Onderzoeken wijzen uit dat de kans op besmetting dan aanzienlijk kleiner is.

"Wij zijn gehouden aan de wet,” verklaart de woordvoerder, “en de geest van de wet is dat je groepsvorming voorkomt. Dus grote groepen wil en mag je niet hebben.” De woordvoerder stelt dat het kabinet de wet moet aanpassen als het dat nodig acht op basis van medische inzichten.

De menigte verzamelde zich na de ontruiming op het Max Euweplein. Beeld Het Parool

Er is veel afval achtergelaten in het Vondelpark. Beeld Het Parool