Vondelpark afgesloten wegens drukte

“Twee uur wachten is wel het maximum,” zegt Elise (13), die met twee vriendinnen net te laat was. De poorten naar het Vondelpark zijn wegens drukte even voor 3 uur gesloten en handhavers reguleren de mensenstroom. Er mag momenteel niemand meer in.

Vanwege het mooie weer trekken veel mensen hiernaartoe. De gemeente vraagt mensen echter drukke plekken te mijden, voldoende afstand te houden en dichtbij huis te genieten van het weer.

“We zijn net klaar met school en we twijfelen. Park Frankendael is ook leuk,” zegt Elise. “Maar het Vondelpark is toch leuker, hier gebeurt meer en er zijn meer mensen.” Dat de vriendinnen nu in de rij moeten staan vinden ze jammer. “We wilden eerst gaan zitten en dan chips en drinken halen, maar dat kan nu niet meer. We gaan gewoon zonnen. Áls we binnen twee uur binnenkomen.”

⚠️ Het is te druk in het Vondelpark. We sluiten het park tijdelijk af en laten mensen alleen nog het park verlaten.



⛔ Vermijd drukke plekken

↔️ Houd 1,5 meter afstand

☀️ Geniet dichtbij huis van het mooie weer pic.twitter.com/E4dysKWRug — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 30 maart 2021

Festivalgevoel

In het park heerst een zomers festivalgevoel. Op het grasveld tegenover VondelCS kijkt handhaving toe terwijl verschillende kleuren ballonnen met lachgas worden gevuld. Op het volle grasveld zitten en staan vooral groepjes tieners en twintigers die niet erg met corona bezig lijken. Het is alsof de anderhalvemeterregel niet bestaat en ook de groepsgrootte van maximaal twee personen wordt niet nageleefd, maar ook niet gehandhaafd.

Als er geen corona was, zouden Lola Goederaad (15) en Lorijn Tibosch (16) met dit weer op het terras zitten. “Dat kan nu niet,” zegt Lorijn, dus hangen ze met een groepje vrienden rond een bankje in het gras. De vriendinnen hadden ook voor een ander park kunnen kiezen, maar ‘dit is het hipste park van Amsterdam’. Lola: “We zien ook bekende Nederlanders in dit park. Jesse Hoefnagels hebben we al gezien en ja, allemaal andere mensen. Dan wil je hier wel zijn.”

De meiden zijn niet bang om besmet te raken. “Op school houdt ook niemand zich aan de afstandsregel en nu is het ook nog in de buitenlucht,” zegt Lola. “Niemand houdt afstand en het lukt de politie toch niet te handhaven. Gelukkig, want het is heel gezellig om weer met mensen samen te zijn.”

Tennis

Bij de hoofdingang van het park staren mensen naar het gesloten hek. Een vrouw en een zoon willen snel doorfietsen, maar worden tegengehouden. “Mijn kind moet naar tennis,” schreeuwt ze hard tegen een handhaver. Vooruit, ze mag doorlopen. De weg voor het park wordt gestremd door groenliefhebbers die vooralsnog niet naar binnen kunnen. Langsrijdende bussen toeteren en de rij groeit gestaag.

Ilias Boutnadie (18) en Benjamin Scholing (19) staan er ook. “We wilden naar het Vondelpark omdat het er gezellig is en we weten dat er leuke mensen komen.” Toch gaan de jongens niet in de rij staan. “Zo bijzonder is het ook weer niet,” zegt Scholing. “We wachten nog op een vriend en dan gaan we ergens in een ander park chillen.”

Het was hier de afgelopen tijd wel vaker te druk, met gesloten toegang tot gevolg om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De gemeente liet eerder weten dat het mooie weer de komende tijd niet direct iets verandert aan de bestaande coronamaatregelen of -handhaving.