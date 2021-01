Vondelbuurt verzet zich met succes tegen verbouwing klassieke panden

Omwonenden waren er niet blij mee dat de drie ‘prachtige’ panden in de woonstraat zouden worden verbouwd tot een kantorencomplex met ruimte voor 220 medewerkers. Beeld Shutterstock

Buurtbewoners hebben succesvol bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning.

Het gaat om de drie panden op de nummers 94, 96 en 98. De panden hebben vijf bouwlagen en liggen aan de rand van het ­Vondelpark. Ze werden in 1903 gebouwd door architect J. Venema. De panden vormen een geheel met ­omliggende woningen en hebben monumentale kenmerken.

Omwonenden waren er niet blij mee dat de drie ‘prachtige’ panden in de woonstraat zouden worden verbouwd tot een kantorencomplex met ruimte voor 220 medewerkers. Een doorn in het oog was vooral de bouw van de ondergrondse parkeergarage van bijna 1000 vierkante meter, die pal onder de woningen en aangrenzende tuinen zou komen te liggen, terwijl er in de omgeving al veel problemen zijn met de grondwaterstand en wateroverlast.

Ongelukken

Daarnaast vreesden de buurtbewoners dat de parkeergarage een aanzuigende werking zou hebben, terwijl die gelegen is nabij een drukke, gevaarlijke straathoek. Daar gebeuren nu al regelmatig ongelukken. Plus: de verbouwing zou mogelijk nog jaren duren, terwijl er al heel veel wordt gebouwd en verbouwd in de straat.

Kortom: de buurtbewoners waren in hun nopjes toen ze donderdag hoorden dat ze gelijk hebben gekregen van de bezwarencommissie. De gemeente schrijft in een brief aan de omwonenden dat de omgevingsvergunning ten onrechte is verleend en daarom wordt ingetrokken.

De eigenaar van het pand, Hidde de Graaf van Grabo Onroerend Goed, had een vergunning gekregen voor de verbouwing en ­uitbreiding van de panden, die dienstdoen als kantoor. Er zou ruim 3000 vierkante meter vloeroppervlakte komen, een uitbreiding van 55 procent.

Mooi nieuws voor ons, voor de buurt, zegt Maarten Eliasar, samen met een paar omwonenden initiatiefnemer van het buurtprotest. Hij is al anderhalf jaar bezig met protesteren, sinds de vergunning op 13 juli 2019 openbaar werd gemaakt. Hij schrok, want er was al zoveel bouwoverlast in de straat. “Ik heb meteen flyers gemaakt en uitgedeeld in de buurt. Al snel hadden we flink wat mensen gemobiliseerd. Ik heb hier thuis een paar keer open huis gehouden. Met mensen in de keuken, tekenend, overleggend. Ik zei al: als we verliezen, begin ik een café. De mensen in de buurt zijn doorgaans een beetje op zichzelf, maar nu was er enorme saamhorigheid.”

Bezwaarschrift

Uiteindelijk hebben 155 bewoners een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning en spraken enkelen in bij de gemeenteraad. De zaak is daarna via GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen geagendeerd bij de wethouder en een aantal raadsleden, die de zaak verder zijn gaan bestuderen.

De bezwarencommissie heeft uiteindelijk geconcludeerd dat het bouwplan op meerdere onderdelen, namelijk de parkeerkelder, de uitbouw aan de achtergevel, het op de uitbouw te realiseren dakterras en de trap van het dakterras naar de tuin, in strijd is met het bestemmingsplan. De commissie stelt bovendien dat de gemeente de belangen van de omwonenden onvoldoende heeft afgewogen.

Dat is volgens Eliasar belangrijk. “Want je wordt voor een fait accompli gesteld. Eerst wordt de vergunning verleend, dan kun je bezwaar aantekenen. Ik heb er enorm veel tijd en energie ingestoken. Het bezwaar aantekenen heeft ook veel geld gekost.”

Geld

Dat geld konden buurtbewoners van de Van Eeghenstraat gezamenlijk opbrengen, maar veel andere buurten kunnen dat niet. Daar wringt de schoen, volgens mede-initiatiefnemer Jeanne van Bruggen. “Dit speelt ook in andere buurten waar dat geld niet is. Dan ben je dus bezig je te verweren tegen vastgoedinvesteerders, maar krijg je het gevoel dat de gemeente aan de zijde staat van de vergunningsaanvrager. Dat zou niet moeten kunnen. Het werkt ontmoedigend. Wij hebben volgehouden, maar je kunt je afvragen of dit een gezonde manier van doen is. Je kan niet van iedere burger verwachten dat ze zich op deze manier kunnen en willen verweren tegen het rigide gemeentebeleid omtrent omgevingsvergunningen.”

Tiers Bakker (SP) wil paal en perk stellen aan dit soort vergunningen, die wel heel gemakkelijk worden vrijgegeven, vaak in strijd met het bestemmingsplan. “Het raakt aan de basis van de stad, en gebeurt op grote schaal. Bewoners zijn nu succesvol in bezwaar gegaan, maar dat lukt eigenlijk vrijwel nooit. En dat is verschrikkelijk.”