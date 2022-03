Volt viert vast feest: ‘Te gek, deze uitslag’

Volt vindt de eerste voorlopige uitslag van de avond – 4 procent voor Volt in Amsterdam, twee zetels – 'te gek', bij monde van landelijk partijleider Laurens Dassen.

Volt doet dit jaar voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen, maar de campagne verliep niet zoals gehoopt. De ruzie en rechtszaken tussen Tweede Kamerleden, met Nilüfer Gündogan als middelpunt, overstemden de standpunten over Amsterdamse kwesties.

Pardoes daalde Volt in de peilingen. In zijn speech aan het begin van de avond bedankt partijleider Laurens Dassen de leden voor hun incasseringsvermogen. “Dat is natuurlijk niet wat je wilt, maar er speelt wel een probleem waar we wat mee moeten. Dat doen we zeker niet perfect, maar daar moeten we van leren.”

In de Desmet Studio’s in Amsterdam zijn zo’n 150 leden, vooral jongeren, bij elkaar om de uitslag af te wachten. De Volters zijn veelal paars gekleed, de kleur van de partij, en iemand houdt een Europese vlag omhoog. Bij het horen van de exitpoll vliegt lijsttrekker Juliet Broersen, Laurens Dassen en nummer twee op de Amsterdamse lijst Itay Garmy om de hals. “Ik ben zo blij, echt niet normaal.”

Goede basis

Vooraf mikte de partij op twee à drie zetels. “Die derde zetel zou heel erg mooi zijn, maar ik ben ook blij met de twee zetels die we nu hebben,” zegt Broersen. “We kunnen nu aan de slag in de raad. Wij zijn een Europese partij en ik wil dat gevoel meenemen en goede voorbeelden uit heel Europa naar Amsterdam brengen.”

Laurens Dassen is ook blij met de uitslag. “Te gek deze uitslag. In Zwolle, Rotterdam en Amsterdam hebben we zetels gehaald. Ik denk dat we trots mogen zijn op deze uitslag. Deze zetels vormen een goede basis om Volt in Amsterdam de komende vier jaar uit te breiden.”

Met een biertje in de hand kijkt Dassen trots naar zijn Amsterdamse evenknie Broersen. “Er is een nieuwe generatie van jonge mensen in de politiek. Ik raad Juliet aan om te genieten, want het is echt iets heel erg moois om namens mensen ergens te zitten waar je daadwerkelijk iets kunt veranderen.”