Volt over voorlopige uitslag in Amsterdam: ‘Megavet, we zijn alvast heel blij’

Volt vindt de eerste voorlopige uitslag van de avond – 4 procent voor Volt in Amsterdam, twee zetels – ‘mega vet’.

Volt doet dit jaar voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen en de campagne liep niet zoals gehoopt. De ruzie en rechtszaken tussen Tweede Kamerleden, met Nilüfer Gündogan als middelpunt, overstemden de standpunten over Amsterdamse kwesties.

Pardoes daalde Volt in de peilingen. In zijn speecht aan het begin van de avond bedankt partijleider Laurens Dassen de leden voor hun incasseringsvermogen. “Dat is natuurlijk niet wat je wilt, maar er speelt wel een probleem waar we wat mee moeten. Dat doen we zeker niet perfect, maar daar moeten we van leren.”

In de Desmet Studio’s in Amsterdam zijn zo’n 150 leden, vooral jongeren, bij elkaar om de uitslag af te wachten. Het is spannend of de fractie onder leiding van Juliet Broersen de gepeilde 7 procent van de stemmen wel gaat halen.

Broersen vindt de eerste voorlopige uitslag van de avond – 4 procent voor Volt, twee zetels – ‘mega vet’. “We zijn natuurlijk nieuw, dus dit is al enorme winst. Ook al is het maar een klein percentage en is het nog niet zeker, zijn we alvast heel blij.”

Dassen is ook blij met de eerste uitslagen in Zwolle en in Rotterdam. “Voor Amsterdam mikken we op twee à drie zetels, het zou fantastisch zijn als dit lukt.”