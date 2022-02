Volt-kandidaat trekt zich terug wegens oude affaire rond seksistische roman

Martin Gravelotte. Beeld volt

Ambtenaren met ervaring in Amsterdam kenden Martin Gravelotte (1954) nog wel, de oud-directeur van onder meer de Dienst Werk en Inkomen en van Stadstoezicht. Zijn kandidatuur voor Volt leidde de afgelopen tijd tot gefronste wenkbrauwen op het stadhuis. Hij stond met zijn vierde plek hoog op de lijst van de pan-Europese partij en zou zomaar kandidaat kunnen zijn voor een wethouderspost.

Gravelotte was met collega Geert Wind in 2005 verantwoordelijk voor het boek Waterlooplein 2, volgens de achterflap ‘een psychologische roman’. Een ‘boek voor mannen omdat het over vriendschap gaat, over vertrouwen en verbinding’. Een ‘boek voor vrouwen, omdat het over verhoudingen gaat, over harteloosheid en trouw’. Een sleutelroman mocht het niet heten, maar dat het Amsterdamse stadhuis op Amstel 1 het decor was voor ‘intriges, angst en apathie’ was zonneklaar.

Op z’n Grieks

Twee directeuren gaan in het boek achter de ware toedracht aan van de geheimzinnige zelfmoord van de gemeentesecretaris en laten zich onderweg niet onbetuigd met studenten die op de Stopera stage lopen. ‘Hij nam haar mee naar huis en neukte haar zo ongenadig dat ze haar theorietentamen Inleiding in de Romantiek van de dag erop volkomen verknalde’. En: ‘Al na een week of vier besloten ze eens met elkaar te gaan eten om nader kennis te maken. Dat laatste lukte wonderwel, want rond middernacht bevonden ze zich in haar appartement, in een bed ter grootte van een voetbalveld waarin zij zich voor het eerst op z’n Grieks met elkaar verstonden. Nee, een vrouw kreeg hem er niet onder.’

Gemeentesecretaris Erik Gerritsen (tegenwoordig directeur van woningcorporatie Ymere) vond het een geslaagd boek. Uit de gemeentekas haalde hij ruim negenduizend euro om de gehele eerste oplage met kerst aan alle ambtenaren van de bestuursdienst cadeau te doen. Dat leidde al snel tot een ongekende rel op het stadhuis, waar zelfs de helpende hand van burgemeester Job Cohen aan te pas moest komen.

Geschrokken, boos en verward

GroenLinks wilde weten of de inhoud van het boek ‘exemplarisch was voor de sfeer op het stadhuis’. Vrouwelijke ambtenaren zouden vooral worden beoordeeld op uiterlijk en ‘fysiek gebruik’. Fractievoorzitter Maarten van Poelgeest gaf zijn eigen samenvatting van het omstreden boek: “Vrouwen zijn er vooral om in bed te krijgen. Vrouwen zijn emotioneel, een beetje labiel, maar wel goed in gevoel. Mannen zijn natuurlijk rationeel en stabiel, maar wel contactgestoord. En iedereen zuipt.”

De ambtenaren zelf waren vooral ‘boos, geschrokken en verward’. PvdA-raadslid Bouwe Olij stelde voor het Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging negenduizend euro subsidie te geven. Einde van het liedje was dat de verantwoordelijken, allen leidinggevend, hun excuses aanboden, op de Stopera een ‘praatsessie’ werd georganiseerd en Gravelotte de wens uitsprak dat hij het boek nooit had uitgegeven. ‘Hoe gênant het ook is om te moeten zeggen, ik ben geen seksist.’

Integriteit

Ambtenaren op de Stopera waren de zaak en de man nog niet vergeten, dus er ontstond commotie. Wat doet Gravelotte bij Volt, de partij die getuige haar verkiezingsprogramma geen ruimte wil laten voor seksisme? Waar partijleider Laurens Dassen op het partijcongres nog zei dat ‘de politiek de hoogste standaard van integriteit moet nastreven’ en men gaat voor ‘een radicaal positief geluid’?

Volgens Gravelotte ging het om een roman ‘waarin mensen verzonnen dingen doen’, geschreven in zijn vrije tijd. Toch trekt hij zich nu terug, om zijn partij niet voor de voeten te lopen. Het bestuur van Volt ‘betreurt zijn vertrek’, maar ‘respecteert het besluit’ zoals dat wel vaker gaat in de politiek.

In een verklaring schrijft het Voltbestuur: ‘We realiseren ons dat de situaties die in het boek werden geschetst toen en ook nu gevoeligheid kunnen opleveren. Dat trekken wij ons aan, want wij vinden het belangrijk dat in alle omstandigheden iedereen zich veilig voelt op de werkvloer. Wij willen iedereen die zich destijds gekwetst heeft gevoeld en/of de behoefte voelt om over dit onderwerp verder te praten uitnodigen om het gesprek met ons aan te gaan.’