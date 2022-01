Volt heeft een aanlokkelijke slagroomtaart voor Amsterdam

Ik zal nooit vergeten hoe ik een paar jaar geleden tijdens een drukke werkdag geërgerd naar de hoofdingang van Het Parool liep, omdat de receptioniste had gebeld dat er twee jonge mensen stonden met een taart. Ik vroeg haar wie het waren. Ze waren van een jongerenpartij, zei ze. Het bleken twee actieve leden van de nieuwe pan-Europese partij, Volt inderdaad. Zij verwachtten dat hun persbericht via e-mail op de grote hoop in mijn inbox zou belanden. Laten we een slagroomtaart meenemen, dachten ze, dan moet die Koops ons wel even aanhoren. Ze kregen gelijk. Ik schreef daarna nog steeds niet over Volt, maar wist toen wel wie het waren.

Deze week suggereerde een nieuwe peiling dat politieke partij Volt op steun kan rekenen van misschien wel een op de tien Amsterdammers. Nu ben ik gedwongen om over Volt te schrijven – ere wie ere toekomt.

Volt bewijst dat er een enorme honger is naar een andere bestuurscultuur en slaagt erin om serieuze belangstelling op te wekken van kiezers voor praktische in plaats van dogmatische politiek. Vijf zetels in de peilingen, zonder populistisch te zijn, ís al een prestatie, of dat potentieel volledig verzilverd wordt of niet.

Amsterdamse kiezers lijken ook te vallen voor de verlokking van een enorme slagroomtaart die Volt de stad voorhoudt. In de Tweede Kamer maken de leden van Volt veel indruk met slimme maar harde oppositie tegen het kabinet. De Amsterdamse kiezers genieten ervan hoe Volt de macht uitdaagt zonder plat te zijn.

Het is echter ook de week waarin al het nieuws wordt overschaduwd door de uitzending van het YouTube-programma Boos, waarin journalist Tim Hofman de grote misstanden onthulde bij tv-programma The Voice of Holland. Hofman is de voltallige Nederlandse onderzoeksjournalistiek én de roddelpers te slim af door de waarheid boven tafel te krijgen over de integriteit van gerenommeerde artiesten die een rol vertolkten bij The Voice. Hij heeft de grote John de Mol vlijmscherp ondervraagd en legt bloot wat er mis is gegaan in diens organisatie.

Hofman toont ook aan dat ongepast gedrag en seksueel misbruik moeilijk aan het licht komen, omdat dit nu nog van slachtoffers vraagt dat zij zich openlijk uitspreken tegen hun veel machtiger belagers.

Het bewijst de noodzaak van iets dat de gemeente Amsterdam in het najaar razendsnel had ingevoerd na het vertrek van wethouder Laurens Ivens wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat er, zodra er sprake is van een gezagsverhouding, duidelijke regels moeten zijn om het gedrag van mannen te reguleren. Een jurylid van The Voice mag nooit met kandidaten naar bed, of dat nu vrijwillig is of niet. Een Amsterdamse wethouder mag een ambtenaar nooit op date vragen, of hij nu haar leidinggevende is of niet.

Het lijkt allemaal zo logisch, maar dat is het niet – totdat journalisten als Hofman het laten zien.

Politiek verslaggever Ruben Koops belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

