Volt en D66 willen TikTokverbod voor Amsterdamse ambtenaren: ‘Voorkomen dat China meekijkt’

Beeld AFP

Urenlang scrollen langs kattenfilmpjes, populaire dansjes of andere filmpjes die speciaal voor jou zijn uitgekozen op basis van je eerdere zoek- en kijkgedrag. TikTok, de Chinese social media app is razend populair over de hele wereld.

Maar even scrollen op je werktelefoon moet voor de bijna 18.000 Amsterdamse ambtenaren worden verboden. Althans, als het aan D66-raadslid Suleyman Aslami ligt. Hij wil een verbod voor TikTok op hun werktelefoons. “Ik wil niet dat de Chinese autoriteiten mee kunnen kijken op die telefoons. Dat is belangrijk voor de cyberveiligheid van onze ambtenaren en de stad.”

Raadslid Itay Garmy van Volt sluit zich daarbij aan. “Het is een te groot veiligheidsrisico. Er zijn onderzoeken dat vanuit de VS bijvoorbeeld al gevoelige informatie naar China is gelekt.”

Verbod voor 40.000 Europese ambtenaren

Ze zijn niet de enige met zorgen over Chinese app. De Europese Commissie en het Europees Parlement verboden onlangs de app op werktelefoons van de bijna 40.000 Europese ambtenaren, mede vanwege het gevaar dat gegevens van miljoenen mensen bij de Chinese overheid terechtkomen.

Daarnaast kwam TikTok de afgelopen weken in Nederland negatief in het nieuws, nadat uit onderzoek van BNR was gebleken dat het tegen betaling mogelijk is om persoonlijke gegevens en desinformatie te verspreiden via advertenties op TikTok. Bijvoorbeeld over de Provinciale Statenverkiezingen. Een Kamermeerderheid vroeg daarna om een verbod op TikTok in de Tweede Kamer, voor ambtenaren en politieke partijen.

Het BNR-onderzoek was voor Aslami de druppel, al wil hij niet aan een verbod voor politieke partijen. “Ik vind het anders of je als partij zelf een afweging maakt, of dat het gaat om werktelefoons van ambtenaren in dienst van de overheid.”

In de keuken met Jesse Klaver

In Nederland maken zo’n 4 miljoen mensen gebruik van de app – onder wie politici. Gisteren nog postte Jesse Klaver een kookvideo waarin hij shakshuka maakt onder de titel ‘Koken met Klaaf’. In Amsterdam delen bijvoorbeeld raadsleden Imane Nadif (GroenLinks, 475 volgers) en Sheher Khan (Denk, bijna 21.000 volgers) veel video’s over hun politieke werk.

Khan zegt TikTok net als Twitter en Instagram waardevol te vinden om burgers te informeren. Zo legt hij in zijn filmpjes uit hoe je gebruik kunt maken van de minimaregelingen van de gemeente. “Op TikTok bereik ik een doelgroep die op andere manieren veel moeilijker te bereiken is.”

Autoritaire staat

Toch is hij niet tegen een verbod voor TikTok, zolang dat beperkt blijft tot werktelefoons. Maar dan wil hij het ook graag hebben over de rol van Facebook, WhatsApp en Google, ‘want die nemen het ook niet zo nauw met burgerrechten’.

Aslami gaat zo’n gesprek niet uit de weg, maar hij ziet wel een duidelijk verschil. “Achter TikTok zit een autoritaire staat. Onderzoek heeft laten zien dat China ook interesse heeft in persoonskenmerken van de appgebruikers. Dat is heel gevaarlijk.”

Volgende week donderdag spreken de raadsleden verder over het gebruik van TikTok door ambtenaren – al mag dat volgens Volt-raadslid Garmy ook wel breder worden getrokken. “Ik denk ook dat we na moeten denken over de bredere rol van de gemeente om mensen te wijzen op het risico van het gebruik van TikTok.”