Volt doet mee aan Amsterdamse raadsverkiezingen

Lijsttrekker Laurens Dassen van Volt brengt zijn stem uit voor de Tweede Kamerverkiezingen in Theater de Krakeling. Beeld ANP / Olaf Kraak

Dat meldt een zegsvrouw van de partij. De nieuwe politieke beweging die dit voorjaar met drie zetels in de Tweede Kamer werd gekozen, telt ruim 2200 leden in Amsterdam en streeft ook hier naar een vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Volt zegt voor een nieuwe vorm van politiek te staan die een eind wil maken aan nationalisme en populisme, waarbij samenwerking centraal staat.

Wie de lijsttrekker van Volt wordt is nog niet duidelijk. De komende weken krijgen de leden de keuze uit twee Amsterdamse kandidaten, diplomaat Nori Spauwen (36) of Juliet Broersen (25), zelfstandig adviseur van startups. Beide kanshebbers hebben nog geen ervaring in de (lokale) politiek.

Volt is een van de weinige partijen in Amsterdam die een echte lijsttrekkersstrijd organiseert. Bij zowel GroenLinks, VVD, D66 als de PvdA hebben zich de afgelopen maanden geen serieuze tegenkandidaten gemeld. In november worden de definitieve kieslijst en het partijprogramma van Volt vastgesteld.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.