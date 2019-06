Volop politieke steun voor stadszender AT5

Het kantoor van AT5 in Nieuw-West. Beeld Jerry Lampen/ANP

Wethouder Touria Meliani (lokale media, GroenLinks) zei zojuist in de gemeenteraad dat een samenwerking tussen de twee kemphanen er niet in zit. Haar advies welke het moet worden volgt later, maar in de gemeenteraad klinkt steeds meer steun voor AT5.

In het najaar van 2018 kondigde C-Amsterdam, een initiatief van documentairemaker Mildred Roethof en haar zakenpartner Anne-Mieke Semmeling, aan dat het de lokale nieuwsvoorziening op televisie wilde overnemen van AT5.

Meliani nam het initiatief serieus en vroeg twee externe commissies om een oordeel. Het plan van C-Amsterdam om de uitzendingen tussen 2019 en en 2024 te mogen vervullen, kwam in februari zelfs als beste uit de bus.

Altijd vooraan

De afgelopen maanden werd onder leiding van twee procesbegeleiders gekeken of C-Amsterdam en AT5 misschien zouden kunnen samenwerken. Maar uit dit proces bleek toch dat C-Amsterdam zakelijk en journalistiek nog niet in staat wordt geacht om de nieuwsvoorziening op het niveau van AT5 voort te zetten. Samenwerking is alleen mogelijk als er geld bij komt, was het oordeel. En dat geld is er niet.

Op 2 juli zal Meliani een advies geven welke van de twee kandidaten de concessie en de bijbehorende subsidie á 2,9 miljoen euro zouden moeten krijgen. De gemeenteraad moet uiteindelijk een besluit nemen, waarschijnlijk in september. Maar binnen de coalitiepartijen zijn in ieder geval D66 en SP er al van overtuigd dat dit AT5 moet worden.

“Voor mij is het duidelijk geworden dat C-Amsterdam te veel risico’s met zich meebrengt, en we vinden het belangrijk dat er bij de omroep kennis van zaken is om een nieuwszender te kunnen draaien,” zegt D66-raadslid Marijn Bosman. “AT5 is een begrip in de stad”, zegt SP’er Nicole Temmink. “Ze hebben het niet makkelijk gehad de afgelopen jaren. Ondanks een flinke bezuiniging staan ze altijd vooraan bij belangrijke gebeurtenissen. Wat de SP betreft is het tijd om aan alle onzekerheid een einde te maken en AT5 het vertrouwen te geven.” Ook de VVD en Forum voor Democratie steunen AT5 als de huidige concessiehouder.

Stadszender AT5 scoorde in 2017 slechts zo’n 324.000 kijkers per maand, maar doet het online beter. Maandelijks wisten 2 miljoen mensen de verhalen op de website te vinden, aldus het jaarverslag van 2017.