Volop bewijs dat neef Taghi na moord Derk Wiersum nog een aanslag liet plegen

De extra beveiligde rechtszaal op Schiphol, waar woensdag weer een inleidende zitting in de zaak tegen Taghi plaatsvond. Beeld ANP

Op 30 oktober werd een 28-jarige man zwaar mishandeld door drie mannen met bivakmutsen, nadat hij was gelokt met de smoes dat ene Yunes drugs wilde kopen.

Ze sloegen hem net buiten de Utrechtse binnenstad met mokers, klauwhamers en honkbalknuppels op zijn hoofd en lichaam, waarna hij voor dood werd achtergelaten op de straat. Hij liep onder meer een schedelbasisfractuur op en een hoofdwond waarvoor zeventien hechtingen nodig waren.

In de gestolen Volkswagen Transporter waarin de daders vluchtten, bleek later dna van Anouar Taghi (26) te zitten. De gebruikte wapens zijn gevonden in een tas die Taghi en zijn medeverdachte Oussama B. (23) daags na de aanslag in een box hadden gezet. Op een honkbalknuppel zat bloed van het slachtoffer.

‘Knuppelen, hameren, mokeren’

In een telefoontje kort na de aanslag spraken Taghi en B. over ‘knuppelen’, ‘hameren’ en ‘mokeren’ en over een bedrag dat de volgende dag zou worden uitbetaald.

In Anouar Taghi’s huis in Soest lag een notitie met daarop geldbedragen en onder andere termen als ‘bivak’, ‘petjes’, ‘moker’, ‘hamers’ en ‘jongen N’gein (Nieuwegein, red.) actie’. Ook lag er een verpakking van een baken en een telefoon met een applicatie om zo’n baken mee te volgen – als die bijvoorbeeld onder een auto van een rivaal zit. Het baken was actief in de straat waar het slachtoffer woonde. Hij was daar volgens de recherche meermaals geobserveerd door Anouar Taghi en Oussama B.

Taghi en Oussama B. zouden vooraf het gesprek hebben geoefend waarmee het slachtoffer werd gelokt.

Bendeleden

Voor onder meer de poging tot moord en lidmaatschap van Anouar Taghi’s criminele organisatie is ook Utrechter Jesse S. (22) aangehouden.

Jerlonny D. (22) uit het Limburgse Brunssum is aangehouden voor lidmaatschap van Taghi’s bende en betrokkenheid bij het stelen van de Volkswagen Transporter die is gebruikt voor het voorbereiden van de moord op Wiersum.

Overigens is de organisatie die Anouar Taghi volgens justitie leidde een andere dan de criminele organisatie van zijn familielid Ridouan Taghi, die voor vele moorden en moordplannen wordt vervolgd. De groep rond Anouar Taghi zou onder meer auto’s hebben geleverd waarmee doelwitten zoals Derk Wiersum werden geobserveerd. In totaal zou de groep acht auto’s hebben gestolen of geheeld.

Dertien verdachten

In totaal heeft justitie acht verdachten in beeld in het onderzoek onder codenaam Buizerd naar Anouar Taghi’s groep. Vijf daarvan zijn in beeld voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Wiersum van kroongetuige Nabil B., die vele verklaringen heeft afgelegd tegen de organisatie van Ridouan Taghi.

De rechtbank voorziet dat niet voor het einde van 2021 vonnissen kunnen worden gewezen in de aan Anouar Taghi gelieerde zaken.

Wanneer het proces Marengo tegen Ridouan Taghi kan dienen, is nog onduidelijk. Die megazaak zal nog jaren voortslepen.