Volledige vernieuwing voor Berlagebrug

Het grootschalig onderhoud zal zowel de bovenbouw als de onderbouw van de brug omvatten. Dat heeft de gemeente dinsdag besloten.



Er is sprake van slijtage van de mechanische uitrusting, vervorming van het beweegbare gedeelte en scheurvorming in het brugwachtershuisje.



Na meer onderzoek moet blijken hoe de vernieuwing het beste gerealiseerd kan worden en hoe lang het onderhoudt zal gaan duren. Voorlopig staat de start gepland voor 2020.



Na klachten vanuit de omgeving over het functioneren van de brug, onder meer over geluidsoverlast en de verminderde beschikbaarheid als het warm is, is onderzoek gedaan naar het Rijksmonument dat omstreeks 1932 is gebouwd. Daaruit bleek dat de brug aan het einde is van zijn technische levensduur en inderdaad in aanmerking komt voor vernieuwing.



De brug, vernoemd naar zijn maker Hendrik Petrus Berlage (1856 - 1934), ging de afgelopen vijf jaar 5665 keer open.