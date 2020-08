Volle parken frustreren horeca-ondernemers: ‘Bij ons werd gedreigd met een boete’

Jongeren vermaken zich bij Park Somerlust op een warme zaterdagavond in Amsterdam. Ondanks het Coronavirus is het vaak (te) druk in de stad. Beeld Joris Van Gennip

“Als corona echt bestond, waren al deze mensen nu besmet geraakt,” zegt de 24-jarige Lino als hij even voor tien uur ‘s avonds Park Somerlust bij de Amstel verlaat. Hij ging er chillen, want ‘het leven moet natuurlijk doorgaan’. “De overheid is groter dan wij, dus ik moet wel opletten. Maar kijk hoeveel mensen hier zijn, die zijn niet allemaal ziek straks, toch?”

Het gras is gemarkeerd met gele cirkels zodat groepen voldoende afstand van elkaar houden. De markeringen blijken slechts voor de sier. Overal in het gras liggen, staan en zitten mensen. De grote box aan het rand van het park met een stevige beat blijkt een publiekstrekker -net als de vier dixies aan de andere kant van het pad. Twee toezichthouders staan bij het hek. “Wij delen geen boetes uit, wij houden toezicht.”

Feestboten en dinnershows

De gemeente heeft van te voren al maatregelen getroffen om de drukte te spreiden in parken en zwemplaatsen. Bij Park Somerlust werden er hekken geplaatst die zowel vrijdag als zaterdag bij drukte werden gesloten.

Ondanks maatregelen zijn er verscheidene manieren voor vertier. Er varen feestboten vanuit Amsterdam naar het Markermeer, er zijn dinnershows in diverse clubs en de terrassen op het Marie Heinekenplein en Gerard Douplein zijn gevuld.

Ook de kade aan de Weesperzijde was als vanouds een trekpleister voor verkoeling zoekend Amsterdam. Tot grote frustratie van de ondernemers, die zaterdag aan het begin van de avond handhavers aan de deur kregen.

‘Handhaving op de stoep’

“Ze stonden hier met de mededeling dat ik mijn tafels en stoelen aan de waterkant moest weghalen,” zegt Kees Heldoorn eigenaar van café en restaurant bij Kees aan de Weesperzijde. “Dat is mega scheef. De hele Amstel is packed, daar hoor je niemand over. Maar bij kleine ondernemers die er alles aan doen om zich aan de regels houden staat de handhaving op de stoep.”

De ondernemer breidde, om mensen kwijt te kunnen én de anderhalvemeterregel te waarborgen, zijn terras uit naar de andere kant van de weg. Net als zijn buren, eetcafé Ibis en Loulou Pizzabar, ook deden. Even voor zessen kwam de boodschap, vertelt Heldoorn zaterdagavond. “Er werd gedreigd met een boete van meer dan duizend euro. Of de stoelen en tafels moesten weg.”

Heldoorn vindt het net als Louise Snoek, manager bij Loulou Pizzabar, broodroof. “Dat het niet mag, is één ding. Maar waarom kom je dan pas zaterdagavond met de mededeling? Dit is frustrerend. De hele kade zit vol mensen, de politie rijdt langs. Daarna zit de kade nog steeds vol. Bij ons wordt direct gedreigd met een boete.”

‘Meten met twee maten’

Snoek verbaast zich aan het einde van de avond nog steeds over de situatie. “We doen ons best om alles volgens de regels te doen. We hebben maar een klein terras en er staat vaak een rij voor de afhaal. Daar hebben we ook rekening mee gehouden door tafels weg te halen op het stuk terras waar we wel een vergunning voor hebben.”

“Weet je, je ziet wat er in de stad gebeurt en dan staan ze hier. Dat is meten met twee maten. We zaten helemaal volgeboekt en dan nemen willen ze dat je meteen tafels weghaalt. Waarom op zaterdagavond vlak voor etenstijd?”

De drie ondernemers schoten elkaar te hulp. Als de ene nog plek had, konden de gasten van het andere restaurant daar ook terecht. Heldoorn: “We doen wat we kunnen, maar het is niet oké wat er nu gebeurt.”