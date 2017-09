Volle hotels doen weer goede zaken in Amsterdam

Hotels zijn overvol en vooral de driesterrenhotels moeten gasten al naar ver buiten de stad verwijzen

Met megabeurs IBC in de RAI deze week, is het beeld in de Amsterdamse hotels als vanouds: ze zijn overvol en vooral de driesterrenhotels moeten gasten al naar ver buiten de stad verwijzen.



Door de groei van het aantal bezoekers, maar ook door de hotelstop van de gemeente Amsterdam, hebben hotels hun winstgevendheid fors verbeterd. In de regio Amsterdam maken ze nu gemiddeld per nacht per kamer 68 euro winst, 6 procent meer dan een jaar eerder.



Niveau van 2007

De enorme toename van het aantal hotelkamers in Amsterdam heeft de afgelopen tien jaar weinig veranderd voor de hotelbranche. Het aantal kamers in de stad is met ruim 10.000 gegroeid, maar na de crisisdip zijn zowel de bezettingsgraad als de gemiddelde kamerprijs terug op het niveau van 2007.



In dat jaar waren gemiddelde kamerprijzen rond 140 euro in combinatie met een hoge bezettingsgraad reden voor de gemeente om de bouw van nieuwe hotels aan te zwengelen, omdat de stad in vergelijking met Europese concurrenten een slecht imago had bij toeristen en zakenlui.