Volle containers en afval: overlastmeldingen in Amsterdam blijven vaak liggen

Afval en volle containers in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

‘Al meerdere malen melding gemaakt van de ratten hier: die zijn enorm,’ meldt een Amsterdammer in een vandaag verschenen rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Een ander: ‘Ik heb weleens melding gemaakt van een achtergelaten scooter voor de deur. Een jaar later stond hij er nog.’

Veel van de overlastmeldingen bij de gemeente Amsterdam worden niet binnen de afgesproken termijn afgehandeld, concludeert de Rekenkamer in het onderzoek naar de zogeheten ‘meldingen openbare ruimte’. Hoofdconclusie is dat de afhandeling van overlastmeldingen maar ‘gedeeltelijk doeltreffend’ is.

Vaststaat dat Amsterdammers veel meldingen doen: vorig jaar kwamen er ruim duizend per dag binnen via de gemeentewebsite, telefoonnummer 14 020, sociale media of websites als Verbeterdebuurt.nl. Dat zijn er beduidend meer dan in andere grotere steden. Daar werden per duizend inwoners vorig jaar gemiddeld 215 meldingen gedaan tegen 317 in Amsterdam.

Melding maken van overlast is in Amsterdam gemakkelijk en laagdrempelig, constateert de Rekenkamer. Het onlineformulier is simpeler geworden en daarmee kunnen meldingen en klachten 24 uur per dag en 7 dagen in de week worden gedaan. Het aantal meldingen is in twee jaar bijna verdubbeld naar 380.000 in 2020.

Opruimwoede

Het proces is op orde, volgens de Rekenkamer, maar de uitvoering schiet nog tekort. De communicatie is erop vooruitgegaan, maar de ‘klanttevredenheid’ kan beter. Die is dan wel weer aanmerkelijk hoger dan voor de invoering van een nieuw systeem voor meldingen in 2018.

Van de melders reageert maar een deel op het verzoek om feedback. Van hen zei vorig jaar 52 procent tevreden te zijn over de afhandeling, en 48 procent ontevreden. Daarmee blijft de 70 procent tevredenheid die het stadsbestuur zich ten doel stelt ver uit het zicht.

Ook de snelheid van de afhandeling laat nog te wensen over. Het stadsbestuur wil dat 90 procent van de meldingen binnen de afgesproken termijn wordt afgedaan. Dit wordt maar bij een enkele gemeenteafdeling gehaald.

Vooral bij de meldingen over afval, toch al een grote ergernis voor veel Amsterdammers, is de dalende trend opvallend. In 2018 werd nog 87 procent van de meldingen over afval binnen de beloofde termijn afgehandeld. In 2020 lukte dan nog maar bij 74 procent van de 162.000 meldingen over afval. Vorig jaar bleek bij de eerste coronagolf al dat de ophaaldiensten van vooral grofvuil niet opgewassen waren tegen de schoonmaakwoede van de vele thuiswerkers. Bij de papiercontainers stapelde het karton zich op van alle thuisbezorgde bestellingen.

De Rekenkamer waarschuwt dat alleen het domweg wegwerken van meldingen onderliggende problemen kan versluieren. De afvalproblematiek na de corona-uitbraak wordt als voorbeeld genoemd. Pas toen het stadsbestuur kwam met een concreet plan werden de overvolle papierbakken en het afval dat naast containers werd geplaatst echt aangepakt.

Belofte niet waargemaakt

Amsterdam kan leren van de werkwijze in Utrecht en Eindhoven, schrijft de Rekenkamer. In Utrecht kunnen burgers zich aansluiten bij meldingen die anderen al hebben gedaan. Amsterdam wil dit overnemen, ook al omdat het de gemeente tijd kan besparen. In Eindhoven zijn alle meldingen openbaar.

In een reactie omarmt wethouder Touria Meliani (Dienstverlening) de aanbevelingen van de Rekenkamer. ‘Het gebeurt te vaak dat we onze eigen servicebeloftes niet waarmaken,’ stelt zij. Later dit jaar komt het stadsbestuur met een ‘verbeterplan’, al waarschuwt Meliani meteen dat bij de begroting voor volgend jaar nog maar moet blijken hoeveel geld daarvoor vrijkomt.