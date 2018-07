Volkszanger Mick Harren blijft nog twee weken in cel

Hij zou daar zijn voormalige stiefzoon - de zoon van zijn ex-vrouw - hebben bedreigd. Harren's eigen zoon beweerde maandag in De Telegraaf dat het wapen dat zijn vader trok geen echt pistool was. De zanger zou uit zelfverdediging hebben gehandeld.



Harren en zijn ex zijn al jaren in een vechtscheiding verwikkeld, die al even lang breed wordt uitgemeten in de roddelpers.



Hong Kong

Harren treedt al ruim 25 jaar op als vertolker van het levenslied. In 1992 deed hij mee aan de Soundmixshow, waar hij Tom Jones imiteerde. In 2007 scoorde hij zijn enige hit in Nederland met een vertaalde versie van Neil Diamonds Sweet Caroline.



Opmerkelijk feitje van zijn Wikipediapagina: zijn single Everlasting Flow belandde op nummer 3 van de hitparade in Hong Kong.



Harren wordt volgens de biografie op zijn eigen site de 'Nederlandse Michael Bublé' genoemd en zou door 'professionals uit het vak' al meerdere keren zijn uitgeroepen tot 'beste technische zanger van Nederland'.



De zanger zit sinds zijn arrestatie in beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.