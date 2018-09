Volkszanger Koos Alberts (71) overleden

Koos heeft deze wedstrijd niet kunnen winnen Joke, vrouw van Koos Alberts

Zijn vrouw Joke schrijft op Facebook dat Alberts 'deze wedstrijd niet heeft kunnen winnen. In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en familie is hij rustig ingeslapen.'



Dwarslaesie

Koos Alberts, pseudoniem van Koos Krommenhoek, verwierf in de jaren tachtig bekendheid met hits als 'Ik verscheurde je foto' en 'Zijn het je ogen'.



Sinds 1987 trad hij op in een rolstoel, nadat hij op de terugweg van een optreden door vermoeidheid tegen een boom was gereden en een dwarslaesie opliep.



Alberts werd klinisch dood verklaard, raakte vanaf zijn borst verlamd, maar keerde tegen alle verwachtingen in twee jaar later alweer terug op het podium. Met één stemband, want de andere was door het ongeluk ook verlamd geraakt.



Naar eigen zeggen kreeg hij in die periode ruim 185.000 steunbetuigingen uit het hele land.



Guinness Book of Records

De voormalig metselaar en snackbarhouder brak pas op 37-jarige leeftijd door, nadat hij als tweede was geëindigd bij een Amsterdamse talentenshow. De eerste jaren van zijn carrière zijn altijd de meest succesvolle gebleven.



In 1984 stond de zanger uit de Jordaan met drie hits tegelijk in de top 10. Dat leverde hem een vermelding op in het Guinness Book of Records. Hoewel zijn latere nummers minder goed werden verkocht, bleef hij populair.



Twee jaar geleden blikte Alberts in het EO-programma De Kist vooruit op de dood. Hij vertelde dat hij er niet bang voor was. "Ik heb altijd gezegd dat ik eerder wil sterven dan Joke, mijn vrouw. Zodat ik niet zonder haar hoef te leven. Dat kan ik niet."



In juli maakte de zanger bekend zijn optredens te moeten staken wegens ziekte. Eerder dit jaar trad hij nog op in de Johan Cruijff Arena bij de Toppers.