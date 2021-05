Volkstuinenprotest effectief: huurstijging van de baan

Tuinpark Nieuw Vredelust in Zuidoost. Beeld Tammy Van Nerum

Ook door het voornemen om grote delen van de complexen beschikbaar te maken als openbare ruimte, zoals in een stadspark, wordt door wethouder Marieke van Doorninck een streep gehaald. Het plan om doorgaande fietspaden door de complexen te laten lopen gaat ook niet door.

Verder zal de gemeente niet, zoals het eerder wel van plan was, een solidariteitsbijdrage invoeren, waarbij meer vermogende tuinders meer zouden gaan betalen dan tuinders met minder geld. De huurverhoging wordt bovendien niet binnen twee jaar ingevoerd, maar pas binnen vijf jaar.

Eind vorig jaar stak een storm van verontwaardiging op toen bekend werd welke plannen Van Doorninck had met de volkstuincomplexen in de stad. Met name de enorme verhoging van de huurprijzen werd onacceptabel en onmogelijk genoemd door vele volkstuinders. Sommige volkstuinders zouden geconfronteerd worden met huurprijzen die wel acht keer zo hoog zouden worden.

Reden voor de ‘Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid’ was onder meer om het schaarse Amsterdamse groen beschikbaar en toegankelijk te maken voor een grotere groep stedelingen. Van Doorninck stelde dat de huurprijs voor de volkstuinen jaren niet was aangepast. Ook zou vernieuwing van de riolering noodzakelijk zijn.

Nadat de maatregelen bekend werden, tekenden bijna 30.000 mensen een petitie. Ook waren er acties door volkstuinders. De tegenstand was zo heftig dat Van Doorninck na een week besloot de uitvoering van het nieuwe beleid voorlopig stop te zetten. De afgelopen maanden heeft zij overleg gevoerd met de besturen van de Amsterdamse volkstuinverenigingen. Deze gesprekken stonden onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider.

Van Doorninck schrijft nu aan de gemeenteraad dat de gemeente en de verenigingen het eens zijn dat de invulling van de plannen maatwerk per park moet zijn, omdat elk park uniek is en dat ook moet blijven. De wethouder zegt verheugd te zijn tot deze afspraken te zijn gekomen. “We behouden de parken voor de toekomst en de parken gaan actief aan de slag met meer openbare toegankelijkheid en medegebruik, zodat meer Amsterdammers van de prachtige parken kunnen genieten.”

‘Goed geluisterd’

Ook Eric van der Putten, voorzitter van de Bond van Volkstuinders, die driekwart van de tuinders in Amsterdam vertegenwoordigt, is tevreden: “De afspraken geven een langdurige zekerheid voor de volkstuinen, die passen in Amsterdamse traditie van tuinieren en natuurontwikkeling. De tuinen blijven voor alle Amsterdammers financieel bereikbaar. Onze inzet op dit punt is bereikt”.

Marije van Mierlo, vertegenwoordiger van de zelfstandige verblijfstuinen: “We waren ons rot geschrokken toen we de plannen zagen, met de vervijfvoudiging van de huurprijs, het inleveren van het algemeen groen en het splitsen van 20 procent van de tuinen. Dit zou het einde betekenen van de volkstuinen. Gelukkig is er goed naar ons geluisterd en hebben we beter passende afspraken kunnen maken.”

Gerard van Middelaar, die destijds als eerste aan de bel trok en namens de nutstuinen spreekt, is blij dat de wethouder zo ongeveer al haar plannen heeft teruggedraaid. “Het was ondoordacht.” Wel gaat Van Doorninck wat hem betreft te snel met het nieuwe plan. “Wat nu vervelend is, is dat de gemeente hier maanden en maanden over heeft gedaan en nu moeten wij binnen twee weken reageren. We moeten zorgvuldig kunnen beoordelen of dit plan wel goed is.”