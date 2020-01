Volkstuinen Nieuw Vredelust moeten wijken voor 4500 woningen

De volkstuinen van Nieuw Vredelust moeten wijken voor de bouw van 4500 woningen bij Duivendrecht. Wel kunnen meer volkstuinen blijven dan gedacht en trainingscomplex De Toekomst van Ajax kan uitbreiden.

Dat is de uitkomst van de structuur­visie die de gemeente Ouder-Amstel woensdagmiddag presenteerde. Die gaat over het gebied tussen Duivendrecht en de A2 dat, omdat het na Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel de derde woonkern van de gemeente is, de naam De Nieuwe Kern draagt.

Naar de bouwplannen wordt al jaren met grote schrik uitgekeken door de vele Amsterdammers die een volkstuin hebben op de vier tuinenparken in het gebied. Tot dusver was de verwachting dat minstens de helft plaats moest maken voor woningbouw.

Op aandringen van de gemeente Amsterdam is nu de uitkomst dat zo’n twee derde van de tuinders kan blijven en dan ook meteen voor lange termijn. Voor complex Nieuw Vredelust valt het doek, net zoals voor een strook van Tuinpark Ons Lustoord. Al geldt ook daarvoor dat eerder een groter deel van Ons Lustoord op losse schroeven stond.

Verdreven tuinders kunnen een nieuwe plek krijgen in het gebied, maar die tuin wordt wel kleiner. De tuinparken worden openbaar toegankelijk. Verder krijgen ze een betere verbinding met de nieuwe wijk, onder meer via een nieuw fietspad.

De plannen zijn het resultaat van afspraken met de grote grondeigenaren binnen het gebied. De moeilijkheid voor Ouder-Amstel was dat de gemeente maar een piepklein deel van de bouwgrond zelf in handen heeft. Het grootste deel is van Amsterdam, NS Vastgoed, Ajax en aannemer VolkerWessels. Deze partijen zullen de nieuwe woonwijk ontwikkelen.

Sport op het dak

De woningen komen in een strook tussen het groen van de volkstuinen en de kantoren rond de Johan Cruijff Arena. Bij station Duivendrecht komt ruimte voor bedrijven, kantoren en hotels. Middenin het gebied komt een ‘Smart Mobility Hub’, een multifunctioneel gebouw met parkeerplaatsen en sportvelden op het dak.

Aan de zuidkant van De Nieuwe Kern ligt trainingscomplex De Toekomst van Ajax. Dat kan uitbreiden naar waar nu parkeerterrein P2 ligt. Eerder had Ajax hiervoor ambitieuze plannen om onder meer een klein stadion te bouwen voor Jong Ajax.

Ook voor De Toekomst geldt dat het schikken en plooien wordt. Het trainingscomplex kan dan wel uitbreiden, daar staat tegenover dat Ajax ook weer een deel van zijn huidige terrein inlevert zodat daar woningen kunnen worden gebouwd.

De komende drie maanden mogen alle betrokkenen hun mening geven over de plannen, die pas daarna definitief worden. In 2024, zo is de verwachting, kunnen de eerste bewoners hun nieuwe huis betrekken.