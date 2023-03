Volkstuinders vangen bot bij Raad van State over herinrichting De Toekomst

De Toekomst wordt onderdeel van de nieuwe stadswijk De Nieuwe Kern. Beeld Tuinpark Nieuw Vredelust

Trainingscomplex De Toekomst wordt onderdeel van de nieuwe stadswijk De Nieuwe Kern. Naast het nieuwe trainingscomplex, met plannen voor een klein stadion, is er ruimte voor 4500 woningen, bedrijven, kantoren, sport, horeca en recreatie. Het gebied ligt in de de gemeente Ouder-Amstel tussen Amstel Business Park, station Duivendrecht en de Johan Cruijff Arena.

Om de nieuwe wijk te realiseren moet volgens de structuurvisie een deel van de volkstuinen in het gebied verdwijnen. Het gaat om de volkstuinen in park Nieuw Vredelust en een strook van Tuinpark Ons Lustoord. In de plannen voor de nieuwe wijk is een bestemmingsplan opgenomen voor uitbreiding van De Toekomst.

Tegen dat bestemmingsplan spanden de Bond van Volkstuinders en de Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders een zaak aan. De tuinders vinden dat de nieuwe stadswijk op het terrein van het trainingscomplex gebouwd moet worden en niet op het stukje land dat dienstdoet als volkstuin. Volgens de tuinders heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel onvoldoende onderzoek gedaan naar hun plan en brengt de nieuwe inrichting van het trainingscomplex dit alternatief verder buiten beeld.

Bezwaren van tafel

De Raad van State gaat niet mee in de bezwaren van de volkstuinders. Volgens de hoogste bestuursrechter is er rechtmatig gecommuniceerd over de plannen, zijn die niet onzorgvuldig voorbereid en stond de gemeenteraad van Ouder-Amstel in zijn recht toen die een apart bestemmingsplan voor De Toekomst opstelde.

Ook een door de tuinders voorgestelde verhuizing van het trainingscomplex naar bijvoorbeeld het gebied bij het Olympisch stadion, sportpark Spieringhorn of naar het Yanmar Stadion in Almere is niet realistisch, aldus de RvS. Ook de bezwaren over de stikstofuitstoot en geluids- en verkeeroverlast zijn ongegrond verklaard.